Дистанционное обучение
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Дистанционное обучение
Прошу вас о помощи, мне нужно повысить квалификацию и пройти курсы. На каком сайте это можно сделать? Интересует менеджмент, меня без документов не хотят брать на работу.
Re: Дистанционное обучение
Со мной такое же было. Окончила университет, факультет: менеджмент, потом пять лет не работала по профессии. Друг предложил хорошую вакансию, нужно было освежить знания. Поискала в интернете и нашла один подходящий вариант. Обучение в Академии ДПО дистанционно для тех, кто экономит своё время. Рекомендую по сайту прогуляться, останется только в закладки сохранить себе ссылку, чтобы потом не пришлось снова вести поиски и задавать вопросы. Я так всегда делаю, ещё и номера телефонов сохраняю и вам советую пользоваться этой стратегией.
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