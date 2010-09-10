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zevc Пользователь RZN.info Сообщения: 935 Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16 Пчеловодство Цитата Сообщение zevc » Вчера, 15:12 Привет! Я интересуюсь экологическим садоводством и узнала, что пчелы играют важную роль в опылении растений. Какие курсы по пчеловодству могут помочь в создании экологически благоприятной среды для пчел и растений? Вернуться к началу

klonik Пользователь RZN.info Сообщения: 934 Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41 Re: Пчеловодство Цитата Сообщение klonik » Вчера, 17:06 Привет! Если вас интересует экологическое садоводство и важность роли пчел в опылении растений, то существуют специализированные курсы пчеловодства , которые фокусируются на создании экологически благоприятной среды для пчел и растений. На этих курсах вы узнаете о выборе пчелиных пастбищ, создании пчелиных гнезд и улучшении условий для пчел в вашем саду. Вы также освоите методы и практики, которые способствуют сохранению и привлечению пчел в экосистему вашего сада. Вернуться к началу

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