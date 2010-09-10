Дмитрий Раевский: почему Пригожин взбунтовался
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Дмитрий Раевский: почему Пригожин взбунтовался
Политолог Дмитрий Раевский ответил на вопрос, почему произошёл военный мятеж Евгения Пригожина.
Евгений Пригожин был судим, предприниматель с 1990-х годов. Можно предположить, что в его сознании Сергей Шойгу и Валерий Герасимов – люди, которые «отжали» у него бизнес. Даже два: поставка продуктов питания государству и военная компания «Вагнер». С ним разорвали контракты и сказали, что денег больше давать не будут. И Пригожин решил разобраться «по понятиям».
Основная причина мятежа
20 июня Министерство обороны уведомило Пригожина о том, что больше в его услугах не нуждается. А он серьёзно зарабатывал на Министерстве обороны на протяжении многих лет, поставляя ему, различным администрациям и ФСО продукты питания. Всё это миллиарды прибыли. Часть денег он вложил, как и всякий инвестор, в ЧВК «Вагнер».
Кроме того, Пригожин хорошо зарабатывал в Сирии на услугах, оказываемых местным нефтебизнесам. В Африке он занимался урановыми рудниками, алмазами и другими полезными ископаемыми. Вытеснял французов, а сам продолжал поставки. Только с Суданом у него не получилось, где были золотые прииски. Пригожин захватил местную фабрику по производству золота, но в отместку жители подожгли её. И «музыкантам» пришлось уйти.
И в этот раз Пригожин проиграл, сдулся, когда понял, что всё серьёзно, и Шойгу «на понт» взять не получится. Ушёл в Белоруссию, а с ним и восемь тысяч бойцов из 50. То есть каждый шестой.
Теперь Александр Лукашенко дал ему свою страну как базу для ЧВК, чтобы можно было рекрутировать народ и действовать по всему миру. Так что, мятежник Пригожин оказался даже в плюсе.
Как остановили движение колонны на Москву
1. Пригожин после переговоров с Лукашенко согласился снять свои основные требования и начал вести переговоры о выходе из сложившейся ситуации.
2. Лукашенко дал личные гарантии Пригожину, что если он остановит колонны, то стрелять по ним не будут.На защите Москвы, по данным Лукашенко, было до 10 000 вооруженных силовиков.
3. Колонны были остановлены после того, как по просьбе Лукашенко, Пригожин переговорил с директором ФСБ Александром Бортниковым.
Что будет с Пригожиным
На этот вопрос пока сложно ответи
ть определённо. Но я думаю, что даже в Белоруссии лидер ЧВК «Вагнер» не будет чувствовать себя в безопасности.
Ссылка на сайт: http://raevsky.site/
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