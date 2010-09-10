Турция, Realtor Global
Обсуждение Рязанских агентств недвижимости. Качество обслуживания, надежность.
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Турция, Realtor Global
Какой тип недвижимости лучше купить в Турции для инвестиций: дом или квартира? Чтобы сдавать в аренду и продать лет через 15. И какой город выбрать? Смотрю цены на недвижимость в Realtor Global и других агентствах недвижимости, разброс очень большой. Даже больше, чем в России. У меня бюджет 115-120 тысяч евро.
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