Печатная полиграфная продукция
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Печатная полиграфная продукция
Печатная полиграфная продукция — разнородные издания по тематике, графической форме, качеству полиграфически исполненных деталей и др. к категории печатных изданий не относится.
Бумажная полиграфнтая продукция — издания по деловым, политическим, учебным, в том числе и диплом http://i-diplomams.com/kolledzh/ научно-популярным, художественным и иным узкоспециальным вопросам, ажурно выполненная офсетным способом, а значит полиграфическим способом с воспроизведением печатных цветов, шероховатостью офсетного клише, формой корешка, переплетом и др.; большое значение имеет типографическая отделка издания — ярко выраженный орнамент, цветопередача, фигурное обрезание и др.— за которые отвечает в основном сам полиграфист.
Книжная полиграфика — полиграфическое изображение оригинала, т. е. книжная печать.
Бумажная полиграфнтая продукция — издания по деловым, политическим, учебным, в том числе и диплом http://i-diplomams.com/kolledzh/ научно-популярным, художественным и иным узкоспециальным вопросам, ажурно выполненная офсетным способом, а значит полиграфическим способом с воспроизведением печатных цветов, шероховатостью офсетного клише, формой корешка, переплетом и др.; большое значение имеет типографическая отделка издания — ярко выраженный орнамент, цветопередача, фигурное обрезание и др.— за которые отвечает в основном сам полиграфист.
Книжная полиграфика — полиграфическое изображение оригинала, т. е. книжная печать.
1 сообщение • Страница 1 из 1
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