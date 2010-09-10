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viktorcok Гость RZN.info Сообщения: 54 Зарегистрирован: 07 ноя 2015, 00:13 Откуда: Москва Печатная полиграфная продукция Цитата Сообщение viktorcok » Сегодня, 10:22

Бумажная полиграфнтая продукция — издания по деловым, политическим, учебным, в том числе и диплом

Книжная полиграфика — полиграфическое изображение оригинала, т. е. книжная печать. Печатная полиграфная продукция — разнородные издания по тематике, графической форме, качеству полиграфически исполненных деталей и др. к категории печатных изданий не относится.Бумажная полиграфнтая продукция — издания по деловым, политическим, учебным, в том числе и диплом http://i-diplomams.com/kolledzh/ научно-популярным, художественным и иным узкоспециальным вопросам, ажурно выполненная офсетным способом, а значит полиграфическим способом с воспроизведением печатных цветов, шероховатостью офсетного клише, формой корешка, переплетом и др.; большое значение имеет типографическая отделка издания — ярко выраженный орнамент, цветопередача, фигурное обрезание и др.— за которые отвечает в основном сам полиграфист.Книжная полиграфика — полиграфическое изображение оригинала, т. е. книжная печать. Вернуться к началу

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