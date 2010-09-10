МРТ - безопасный метод диагностики
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МРТ - безопасный метод диагностики
МРТ — это безопасный метод диагностики различных заболеваний, в том числе и головного мозга. Принцип его действия основан на применении специального магнитного поля, которое образуется благодаря взаимодействию магнита со специальными проводниками.
Главное преимущество мрт в москве перед другими видами диагностики заключается в том, что можно выполнять исследование головного мозга на любом участке, не затрагивая другие органы. Это позволяет получить максимально точные данные о состоянии головного мозга и выявить различные нарушения.
Внутричерепные (мозжечок и мост, спинной мозг, ствол мозга). Проводят данную процедуру, как правило, на твердой мозговой оболочке, но также возможно и проведение исследования на жидкости, скоплениях крови, воспалительном очаге или в головном мозге.
Как правило, МРТ не влияет на работу других органов. Его назначают только в тех случаях, когда другие методы диагностики не дают полной информации о состоянии органов.
Абсолютными противопоказаниями считаются наличие в организме металлических, стеклянных предметов, наличие воспалительных очагов или злокачественных новообразований, а также боязнь металлических инструментов. Также не рекомендуется процедура в случае тяжелой черепно-мозговой травмы и беременности.
Перед тем как проводить МРТ, необходимо пройти подготовку. Ее проводят за несколько дней до исследования. В нее входят следующие мероприятия:
отказ от употребления лекарств, содержащих цинк и железо;
Отказ от спиртного также является важным моментом подготовки. В момент проведения МРТ пациент должен быть абсолютно спокоен, а за 10-12 часов до процедуры нельзя принимать алкоголь.
Кроме того, перед исследованием следует подготовить помещение, в котором должно быть темно и тихо. Оптимальный вариант — это помещение, располагающееся в больничном коридоре, где не должно быть посторонних шумов.
Если пациент страдает клаустрофобией, то обследование лучше перенести на дневной период.
При сканировании магнитом не должно наблюдаться никаких болей или дискомфорта. Поэтому в день проведения МР-исследования пациент должен находиться в спокойном состоянии. Если ему назначено исследование в утренние часы, то в это время следует лечь на обследование.
После того, как процедура будет окончена, пациенту выдадут отчет и снимки, которые могут понадобиться врачу для постановки окончательного диагноза.
До выполнения МРТ в клинике «К+31» https://www.k31.ru/ пациенту необходимо пройти полную диагностику состояния организма.
Главное преимущество мрт в москве перед другими видами диагностики заключается в том, что можно выполнять исследование головного мозга на любом участке, не затрагивая другие органы. Это позволяет получить максимально точные данные о состоянии головного мозга и выявить различные нарушения.
Внутричерепные (мозжечок и мост, спинной мозг, ствол мозга). Проводят данную процедуру, как правило, на твердой мозговой оболочке, но также возможно и проведение исследования на жидкости, скоплениях крови, воспалительном очаге или в головном мозге.
Как правило, МРТ не влияет на работу других органов. Его назначают только в тех случаях, когда другие методы диагностики не дают полной информации о состоянии органов.
Абсолютными противопоказаниями считаются наличие в организме металлических, стеклянных предметов, наличие воспалительных очагов или злокачественных новообразований, а также боязнь металлических инструментов. Также не рекомендуется процедура в случае тяжелой черепно-мозговой травмы и беременности.
Перед тем как проводить МРТ, необходимо пройти подготовку. Ее проводят за несколько дней до исследования. В нее входят следующие мероприятия:
отказ от употребления лекарств, содержащих цинк и железо;
Отказ от спиртного также является важным моментом подготовки. В момент проведения МРТ пациент должен быть абсолютно спокоен, а за 10-12 часов до процедуры нельзя принимать алкоголь.
Кроме того, перед исследованием следует подготовить помещение, в котором должно быть темно и тихо. Оптимальный вариант — это помещение, располагающееся в больничном коридоре, где не должно быть посторонних шумов.
Если пациент страдает клаустрофобией, то обследование лучше перенести на дневной период.
При сканировании магнитом не должно наблюдаться никаких болей или дискомфорта. Поэтому в день проведения МР-исследования пациент должен находиться в спокойном состоянии. Если ему назначено исследование в утренние часы, то в это время следует лечь на обследование.
После того, как процедура будет окончена, пациенту выдадут отчет и снимки, которые могут понадобиться врачу для постановки окончательного диагноза.
До выполнения МРТ в клинике «К+31» https://www.k31.ru/ пациенту необходимо пройти полную диагностику состояния организма.
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