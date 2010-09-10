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klonik Пользователь RZN.info Сообщения: 938 Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41 Микрозайм Цитата Сообщение klonik » Сегодня, 11:20 Привет! Я заинтересована в получении микрокредита для своего небольшого бизнеса. Как я могу найти полный список микрофинансовых компаний, которые предлагают такие услуги? Вернуться к началу

zevc Пользователь RZN.info Сообщения: 938 Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16 Re: Микрозайм Цитата Сообщение zevc » Сегодня, 15:22 Привет! Для поиска полного списка микрофинансовых компаний, предоставляющих услуги микрокредитования, есть несколько подходов. Самый простой это сайт https://dengi-ludyam.ru , ну а потом вы можете обратиться к банкам или кредитным союзам в вашем регионе. Они предоставляют информацию о своих услугах и могут порекомендовать другие микрофинансовые компании. Во-вторых, поисковые системы в Интернете могут быть полезными для поиска микрофинансовых компаний, действующих в вашей местности. Вы можете использовать ключевые слова, такие как "микрокредиты" или "микрофинансирование" в сочетании с названием вашего города или региона. Не забывайте читать отзывы и оценивать репутацию каждой компании перед принятием решения. Вернуться к началу

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