Сообщение klonik » Сегодня, 12:39

Добрый день. Я решила у вас поинтересоваться и спросить, на каком сайте можно оставить заявку на покупку спортивной формы для школьной футбольной команды? Надеюсь, что вы поможете и проконсультируете меня.