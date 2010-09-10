Спортивная форма

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 938
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Спортивная форма

Сообщение klonik » Сегодня, 12:45

Привет, всем. Мне срочно нужно остановиться на какой-то одной компании, чтобы заказать пошив формы для волейбольной команды. Куда заглянуть в ближайшее время, что скажете? Заранее, спасибо.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 938
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Спортивная форма

Сообщение zevc » Сегодня, 15:43

Здравствуйте. Я скажу, что сама просматривала в интернете разные сайты, а потом уже только остановилась на одном предложении о сотрудничестве. Думаю, что вам обязательно нужно перейти по ссылке https://sporttime.top/ и останется только выбрать и купить подходящую форму. Дизайн разработали быстро, пошили и отправили с доставкой по России. Одно удовольствие сотрудничать с такими ребятами, потому что они настоящие профессионалы своего дела и всегда готовы помочь. Заказывали баскетбольную форму для школьной команды, теперь ещё планируем до конца лета оставить заявку на волейбольную.
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