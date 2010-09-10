Керамогранит

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 938
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Керамогранит

Сообщение klonik » Сегодня, 13:21

Привет! Какие салоны или магазины специализируются на продаже хорошей плитки российского производства? Я хотела бы найти место, где можно получить профессиональную консультацию и купить качественную плитку.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 938
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Керамогранит

Сообщение zevc » 47 минут назад

Привет! Если ты ищешь салоны или магазины, специализирующиеся на продаже хорошей плитки российского производства, я рекомендую обратить внимание на "Кафель-Онлайн"- https://tumen.kafel-online.ru/catalog/keramogranit/ . Это интернет-дискаунтер, где ты сможешь получить профессиональную консультацию и приобрести качественную плитку от разных производителей. Я уже несколько раз обращалась к ним. Мне все очень понравилось.
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