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klonik Пользователь RZN.info Сообщения: 938 Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41 Керамогранит Цитата Сообщение klonik » Сегодня, 13:21 Привет! Какие салоны или магазины специализируются на продаже хорошей плитки российского производства? Я хотела бы найти место, где можно получить профессиональную консультацию и купить качественную плитку. Вернуться к началу

zevc Пользователь RZN.info Сообщения: 938 Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16 Re: Керамогранит Цитата Сообщение zevc » 48 минут назад Привет! Если ты ищешь салоны или магазины, специализирующиеся на продаже хорошей плитки российского производства, я рекомендую обратить внимание на "Кафель-Онлайн"- https://tumen.kafel-online.ru/catalog/keramogranit/ . Это интернет-дискаунтер, где ты сможешь получить профессиональную консультацию и приобрести качественную плитку от разных производителей. Я уже несколько раз обращалась к ним. Мне все очень понравилось. Вернуться к началу

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