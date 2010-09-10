Дренажные трубы

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 941
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Дренажные трубы

Сообщение klonik » Сегодня, 11:22

Мне нужны дренажные трубы, решила у вас поинтересоваться и спросить. На каком сайте оставлять заявку на покупку? Буду благодарна за комментарии, не откажусь от доставки по Москве.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 941
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Дренажные трубы

Сообщение zevc » Сегодня, 14:33

Здравствуйте. Я вас понимаю, сама просматривала в интернете многочисленные каталоги и сравнивала цены, а потом уже только остановилась на одном предложении. Рекомендую вам заглянуть на странницу www.sdvor.com/moscow и останется только выбрать и купить всё, что нужно по списку. От такого разнообразия, глаза просто разбегаются в разные стороны. Кстати, дренажные трубы там тоже есть, и вы можете сформировать заявку, а потом отправить её на рассмотрение менеджеру. Хорошо, что можно в интернете решать такие важные вопросы и не обязательно кататься по всем строительным магазинам Москвы.
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