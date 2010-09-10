Парфюм

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 943
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Парфюм

Сообщение zevc » 45 минут назад

Я давно хочу заказать парфюм Oscar de la Renta, начну с отливанта. Можете отписаться и проконсультировать меня, куда стоит заглянуть, чтобы оформить свой заказ уже в ближайшее время? Заранее, спасибо.
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