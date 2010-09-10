Сообщение zevc » 45 минут назад

Я давно хочу заказать парфюм Oscar de la Renta, начну с отливанта. Можете отписаться и проконсультировать меня, куда стоит заглянуть, чтобы оформить свой заказ уже в ближайшее время? Заранее, спасибо.