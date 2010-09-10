Парфюм
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Парфюм
Я давно хочу заказать парфюм Oscar de la Renta, начну с отливанта. Можете отписаться и проконсультировать меня, куда стоит заглянуть, чтобы оформить свой заказ уже в ближайшее время? Заранее, спасибо.
Re: Парфюм
Привет. Мне пришлось в интернете прогуляться по страницам разных магазинов, прежде чем остановилась на одном предложении. Рекомендую вам ознакомиться с условиями оплаты и сроками доставки, здесь в каталоге точно есть парфюм Oscar de la Renta и я считаю, что логично будет взять небольшой объём. Так методом проб и ошибок я уже подобрала для себя 5 крутых ароматов, которыми пользуюсь по очереди. Почти неделька, на этом я не планирую останавливаться, буду и дальше экспериментировать с разными парфюмами и вам советую поступать также. В закладки обязательно кидайте себе ссылку, она точно ещё пригодится.
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