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zevc Пользователь RZN.info Сообщения: 943 Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16 Рулонные шторы Цитата Сообщение zevc » 29 минут назад Привет! Можете ли вы рассказать мне о свойствах и преимуществах рулонных штор блэкаут? Хочу узнать, как они обеспечивают полную затемненность и контроль над проникновением света. Вернуться к началу

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