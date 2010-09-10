Рулонные шторы

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 943
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Рулонные шторы

Сообщение zevc » 29 минут назад

Привет! Можете ли вы рассказать мне о свойствах и преимуществах рулонных штор блэкаут? Хочу узнать, как они обеспечивают полную затемненность и контроль над проникновением света.
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