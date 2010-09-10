Рулонные шторы
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Рулонные шторы
Привет! Можете ли вы рассказать мне о свойствах и преимуществах рулонных штор блэкаут? Хочу узнать, как они обеспечивают полную затемненность и контроль над проникновением света.
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