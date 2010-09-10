Рулонные шторы

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 946
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Рулонные шторы

Сообщение zevc » 03 июл 2023, 11:26

Привет! Можете ли вы рассказать мне о свойствах и преимуществах рулонных штор блэкаут? Хочу узнать, как они обеспечивают полную затемненность и контроль над проникновением света.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 947
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Рулонные шторы

Сообщение klonik » 49 минут назад

Привет! Рулонные шторы блэкаут - это особый тип штор, который обеспечивает полную затемненность и контроль над проникновением света. Они изготовлены из плотной ткани, которая блокирует прохождение света, предотвращает попадание солнечных лучей и обеспечивает приватность в помещении. Рулонные шторы блэкаут особенно полезны в спальнях или комнатах, где требуется темная обстановка для отдыха или просмотра фильмов. Они также могут быть хорошим решением для защиты от излишнего тепла и шума извне.
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