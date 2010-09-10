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zevc Пользователь RZN.info Сообщения: 944 Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16 Подскажите Цитата Сообщение zevc » Сегодня, 15:05 Уважаемые форумчане добрый день. Слышала, что обувь из материала эва практически не имеет сносу и относится к категории экологичной обуви. Это правда? Вернуться к началу

klonik Пользователь RZN.info Сообщения: 942 Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41 Re: Подскажите Цитата Сообщение klonik » Сегодня, 16:15 Да, правда. Помимо того, что такая обувь очень устойчива к износу и экологична, она ещё и очень дешёвая. Так как, производится в России. На фабрике ООО «Жанетт». Обувь эва востребована во многих производственных сферах, в виду своей экологичности и простоте ухода. А в обыденной жизни, высоким спросом пользуются детские модели. Так как, они не натирают детскую нежную кожу, не вызывают аллергии и комфортная среда внутри ботинка. Ноги не потеют, не жарко. Обувь не промокает и хорошо отводит влагу. Вернуться к началу

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