Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 944
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 15:05

Уважаемые форумчане добрый день. Слышала, что обувь из материала эва практически не имеет сносу и относится к категории экологичной обуви. Это правда?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 942
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 16:15

Да, правда. Помимо того, что такая обувь очень устойчива к износу и экологична, она ещё и очень дешёвая. Так как, производится в России. На фабрике ООО «Жанетт». Обувь эва востребована во многих производственных сферах, в виду своей экологичности и простоте ухода. А в обыденной жизни, высоким спросом пользуются детские модели. Так как, они не натирают детскую нежную кожу, не вызывают аллергии и комфортная среда внутри ботинка. Ноги не потеют, не жарко. Обувь не промокает и хорошо отводит влагу.
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