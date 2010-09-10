Подскажите
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Подскажите
Уважаемые форумчане добрый день. Слышала, что обувь из материала эва практически не имеет сносу и относится к категории экологичной обуви. Это правда?
Re: Подскажите
Да, правда. Помимо того, что такая обувь очень устойчива к износу и экологична, она ещё и очень дешёвая. Так как, производится в России. На фабрике ООО «Жанетт». Обувь эва востребована во многих производственных сферах, в виду своей экологичности и простоте ухода. А в обыденной жизни, высоким спросом пользуются детские модели. Так как, они не натирают детскую нежную кожу, не вызывают аллергии и комфортная среда внутри ботинка. Ноги не потеют, не жарко. Обувь не промокает и хорошо отводит влагу.
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