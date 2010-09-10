Любимые цитаты

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 943
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Любимые цитаты

Сообщение klonik » Сегодня, 11:23

Друзья, давайте делится в этой теме своими любимыми цитатами! Ниже мой вариант:


Не все йогурты одинаково полезны.

Источник: https://citaty.life/jogurt/
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