Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.



Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить Поиск Расширенный поиск 2 сообщения • Страница 1 из 1

klonik Пользователь RZN.info Сообщения: 944 Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41 Подскажите Цитата Сообщение klonik » Вчера, 17:45 Мужу хочу подарить игровую мышку, но не знаю, услугами какого интернет магазина воспользоваться и куда стоит заглянуть уже в ближайшее время? Заранее спасибо, за комментарии. Вернуться к началу

zevc Пользователь RZN.info Сообщения: 945 Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16 Re: Подскажите Цитата Сообщение zevc » Вчера, 22:43 Привет. Мне пришлось изучать условия оплаты и сроки доставки, прежде чем выбор остановила на одной компании для сотрудничества. Поэтому, могу с вами поделиться ссылкой, чтобы не пришлось долго просматривать многочисленные сайты. Игровые мыши здесь https://bobbystore.kg/category/kompyute ... uyushchie/ вам удастся найти и подобрать что-то для мужа. Я брату покупала, он давно хотел новую мышку, но всё никак не мог выкроить деньги из семейного бюджета. Мечты должны сбываться, маленькие и большие. Поэтому, всё в ваших руках. Вернуться к началу

Показать сообщения за: Все сообщения 1 день 7 дней 2 недели 1 месяц 3 месяца 6 месяцев 1 год Поле сортировки Автор Время размещения Заголовок по возрастанию по убыванию

Ответить 2 сообщения • Страница 1 из 1

Вернуться в «Болталка»