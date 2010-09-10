Подскажите
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Подскажите
Мужу хочу подарить игровую мышку, но не знаю, услугами какого интернет магазина воспользоваться и куда стоит заглянуть уже в ближайшее время? Заранее спасибо, за комментарии.
Re: Подскажите
Привет. Мне пришлось изучать условия оплаты и сроки доставки, прежде чем выбор остановила на одной компании для сотрудничества. Поэтому, могу с вами поделиться ссылкой, чтобы не пришлось долго просматривать многочисленные сайты. Игровые мыши здесь https://bobbystore.kg/category/kompyute ... uyushchie/ вам удастся найти и подобрать что-то для мужа. Я брату покупала, он давно хотел новую мышку, но всё никак не мог выкроить деньги из семейного бюджета. Мечты должны сбываться, маленькие и большие. Поэтому, всё в ваших руках.
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