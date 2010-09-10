Дмитрий Раевский: почему Австрия до сих пор не вступила в НАТО
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Дмитрий Раевский: почему Австрия до сих пор не вступила в НАТО
Политолог Дмитрий Раевский прокомментировал вопрос, почему Австрия до сих пор не вступила в НАТО и может ли что-то измениться.
История
Возможный нейтралитет обсуждался в Австрии с конца Первой мировой войны. В 20-х годах под нейтралитетом, в общих чертах, подразумевалась только независимая внешняя политика страны.
Во время Второй мировой войны австрийцы вынуждены были воевать на стороне Гитлера. После его поражения, Германия и Австрия как страны, совершившие преступление перед человечеством, потеряли свою независимость: их территории были поделены на четыре зоны влияния между союзными войсками стран-победителей – СССР, США, Великобританией и Францией. Австрия упорно стремилась вернуть статус независимой страны, было много переговоров, в частности с Советским Союзом и США. Через более чем 10 лет Австрия получила независимость, но при условии принятия закона о нейтралитете по швейцарскому образцу.
Федеральный конституционный Закон от 26 октября 1956г. о нейтралитете Австрии гласил:
1. В целях постоянного утверждения своей независимости от внешнего мира и в целях неприкосновенности своей территории, Австрия добровольно заявляет о своем непрерывном нейтралитете. Австрия будет поддерживать и защищать его всеми имеющимися в ее распоряжении средствами.
2. Для обеспечения этих целей Австрия в будущем не будет вступать ни в какие военные союзы и не допустит создания на своей территории военных баз иностранных государств.
Взамен на принятие этого Закона страны-союзники обязались вывести свои войска с австрийской территории. Последние солдаты (советские) покинули Австрию 26 октября 1956 года, в этот же день парламент страны сдержал обещание и добровольно принял Закон о нейтралитете. Условие о добровольности было важно именно советской стороне, и оно было соблюдено: Закон принимался в совершенно свободной от сторонних наблюдателей стране. 26 октября Австрия отмечает как день своей независимости.
Во время последних дискуссий о сохранении нейтралитета оказалось, что парламент, принимая Закон, оставил для себя лазейку. Закон о нейтралитете является государственным и федеральным, в его названии фигурирует даже намек на конституционный порядок, при этом он не занесён в конституцию страны. Интересно, что большинство австрийских экспертов-политологов до начала военной спецоперации России на Украине были твердо убеждены, что нейтралитет Австрии – это положение ее Конституции. Да и сами жители страны так думали. Нынешний парламент пригласил известных юристов для проведения экспертизы по этому вопросу, и оказалось, что раз Закон о нейтралитете федеральный, то, согласно существующему законодательству, парламент имеет право вносить в него правки без особого на то согласия жителей страны.
В составе ЕС
В 1995 году после двулетних переговоров Австрия вступила в Евросоюз. Мало кто сейчас об этом пишет или говорит, но стоит напомнить, что первоначальная идея создания Евросоюза была вовсе не экономическая. Основная идея ЕС заключалась в создании безопасности и военной взаимопомощи при угрозе нападения на одну из европейских стран. В стране шло бурное обсуждение, в итоге Австрия добилась для себя сохранения условно нейтрального статуса, оставив за собой право оказывать поддержку союзным государствам в приемлемой для себя степени. Что это за «приемлемая степень», сформулировано не было. А народ удалось убедить аргументом, что (1) вряд ли в ближайшее мирное время необходимость участия в военной обороне может возникнуть и (2) что это ведь для обороны страны, а не для участия в войне. К слову, еще во время переговоров о независимости австрийское правительство поставило в известность представителей стран-наблюдателей, что в стране обязательно будет сформирована профессиональная армия для защиты своих границ. Аргументация была железная: Гитлер свободно и практически без сопротивления оккупировал Австрию по причине отсутствия такой армии. А значит, чтобы такое больше никогда не повторилось, армия нужна. Аргумент был поддержан людьми как в 1956, так и в 1995 годах. Защита своих интересов на своей территории – это святое. Дискуссия закончилась, Австрия вступила в ЕС, цель создания Союза была благополучно вытеснена из сознания людей, ЕС воспринималась в стране как единое экономическое пространство.
Нейтралитет во время СВО
В прошлом году после начала СВО Германия стала помогать оружием и техникой Украине. Военная помощь поставлялась через Австрию, также шли разговоры о том, что австрийские военные на стороне ВСУ участвуют в боевых действиях. Некоторые политики и народные активисты подняли резонный вопрос о том, а не потеряла ли страна свой нейтральный статус. На что бундесканцлер Карл Нехаммер ответил, что Австрия была, есть и будет нейтральной. Однако военная техника продолжала идти через Австрию в Украину. Всё это воспламенило дискуссию в СМИ и в политкругах, люди стали выражать протест и создавать петиции за сохранение нейтралитета, за отставку правительства и т.п. Петиции стали поступать в парламент для рассмотрения, и вот тогда-то и выяснилось, что парламент может внести правки в закон о нейтралитете и никого не спрашивать. Реакция правящих партий на такое парламентское право была удивительной: они начали открытые дискуссии между собой о том, как бы поинтереснее лишить страну нейтрального статуса. Население, всё ещё травмированное авторитарными мерами во время пандемии, на этот раз терпеть не стало. Градус закипания народного гнева можно было наблюдать и в соцсетях, и на уличных демонстрациях.
Подогрело ситуацию выступление по видеосвязи Владимира Зеленского в австрийском парламенте 30 марта этого года. Зеленский – президент другой страны – пожурил не свой парламент за пассивную политику и заявил, что нейтралитет (не его) страны отстал от времени. Это вызвало протест со стороны австрийской партии свободы, члены которой покинули зал парламента, оставив на своих местах таблички с надписями «Места для мира», «Места для нейтралитета». Половина членов оппозиционной правящей социал-демократической партии вовсе не пришла на выступление. Перед зданием парламента после выступления Зеленского прошёл митинг в знак протеста. Люди вышли с флагами России и Австрии и лозунгами в поддержку мира и нейтралитета республики.
После выступления Зеленского, взрыва общественного негодования по поводу его выступления и угроз устроить досрочные перевыборы правительства, бундесканцлер Нехаммер пошёл на попятную: австрийских солдат, обеспечивающих безопасность на Украине, отозвал обратно, отказал в просьбе о помощи со стороны Украины прислать военных экспертов по разминированию территорий и обучению танкистов для «Ягуаров». Нехаммер обосновал свое решение тем, что не хочет, чтобы хотя бы один австрийский солдат погиб на войне. Он согласился лишь отправить 2 млн. евро на разминирование территорий Украины другими специалистами. В данном случае страна осталась верна своему туманному обещанию «помогать в приемлемой степени». В данном случае эта степень была вот такая.
Вступит ли Австрия в НАТО?
Многие считают, что страна в шаге от этого. Я думаю, что Австрии это просто невыгодно. Во-первых, сохранение нейтралитета – это большая экономия бюджетных средств. Потому что членство в НАТО требует денег. На оборонный бюджет с вступлением в НАТО Австрии потребуется примерно в четыре раза больше средств, чем сейчас. Плюс участие в дорогостоящих военных операциях.
Но самым главным и определяющим фактором является настроение самих австрийцев. Они были втянуты во Вторую мировую войну, и повторять это больше не хотят. Подтверждением является недавний опрос, проведённый институтом Galup, который показал, что 77% населения Австрии – за нейтралитет страны. И народ этот научился активно отстаивать свои интересы. В условиях серьезной инфляции, постигшей страну после удорожания энергоносителей и как следствие – продуктов питания и средств первой необходимости, может возникнуть народный бунт, если деньги будут тратиться на войну, а не на поддержание народа. Не так давно вопрос, поднятый Министерством обороны об увеличении бюджета на поддержание профессиональной армии, вызвал шквал протестов. Это выглядело как очень твердое «нет».
Во время пандемии австрийские политики вели себя настолько неумело и авторитарно, что полностью лишились доверия людей. В ситуации кризиса власти выступить с непопулярным предложением о нарушении нейтралитета и тем самым поставить под угрозу важную часть самоидентификации австрийцев как жителей нейтральной страны – это примерно как решить посмотреть, что будет, если выстрелить себе в колено. Политики не станут этого делать: по крайней мере, сейчас. Люди против разрушения нейтрального статуса страны, и пока что эта позиция населения выигрывает. Поэтому вполне можно надеяться, что свой нейтралитет Австрия в ближайшие годы не потеряет.
Re: Дмитрий Раевский: почему Австрия до сих пор не вступила в НАТО
Где ответы России на атаку аэродромов в Рязани,Энгельсе,Пскове.Зато провели соревнования БПЛА в Новосибирске,Казани и Москве.У армии Ланцеты и немного Гераней.На выставке Армия-2023 БПЛА разных видов и назначений полно.
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