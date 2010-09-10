Сообщение ivanes » Сегодня, 17:50

Где ответы России на атаку аэродромов в Рязани,Энгельсе,Пскове.Зато провели соревнования БПЛА в Новосибирске,Казани и Москве.У армии Ланцеты и немного Гераней.На выставке Армия-2023 БПЛА разных видов и назначений полно.