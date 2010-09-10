Сообщение zevc » Сегодня, 11:01

Нужно построить под ключ отель в Херцег-Нови, но я не знаю в какую компанию обращаться с этой просьбой. Есть ли у вас на примете проверенные и надёжные организации, которые успели заработать неплохую репутацию на рынке услуг?