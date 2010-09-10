Сообщение zevc » 43 минуты назад

Я не могу спать по ночам, одолевает чувство тревоги. За день устаю, но уснуть не получается, ещё и график сбился, поздно ложусь и поздно просыпаюсь. Посоветуйте хорошего психотерапевта, хочу разобраться в проблемах.