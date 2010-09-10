Психотерапия
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Психотерапия
Я не могу спать по ночам, одолевает чувство тревоги. За день устаю, но уснуть не получается, ещё и график сбился, поздно ложусь и поздно просыпаюсь. Посоветуйте хорошего психотерапевта, хочу разобраться в проблемах.
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