Психотерапия

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 948
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Психотерапия

Сообщение zevc » 43 минуты назад

Я не могу спать по ночам, одолевает чувство тревоги. За день устаю, но уснуть не получается, ещё и график сбился, поздно ложусь и поздно просыпаюсь. Посоветуйте хорошего психотерапевта, хочу разобраться в проблемах.
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