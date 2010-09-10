Психотерапия
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Психотерапия
Я не могу спать по ночам, одолевает чувство тревоги. За день устаю, но уснуть не получается, ещё и график сбился, поздно ложусь и поздно просыпаюсь. Посоветуйте хорошего психотерапевта, хочу разобраться в проблемах.
Re: Психотерапия
Добрый день. Первый шаг – осознание и вы его уже сделали, теперь останется начать работать над проблемами, чтоб избавиться от них и сделать это как можно скорее. Для меня выход из ситуации был найден как-то спонтанно, бережная психотерапия пришла на помощь, Галина профессионал своего дела. Ей удалось подобрать правильные слова и найти ключик к моему сердцу. Именно поэтому, захотелось отписаться и помочь вам советом, поделиться для удобства ссылкой на сайт. Не откладывайте беседу в долгий ящик, вот увидите, как изменится ваша жизнь уже после одной консультации.
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