Психотерапия

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 948
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Психотерапия

Сообщение zevc » Вчера, 23:22

Я не могу спать по ночам, одолевает чувство тревоги. За день устаю, но уснуть не получается, ещё и график сбился, поздно ложусь и поздно просыпаюсь. Посоветуйте хорошего психотерапевта, хочу разобраться в проблемах.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 949
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Психотерапия

Сообщение klonik » 22 минуты назад

Добрый день. Первый шаг – осознание и вы его уже сделали, теперь останется начать работать над проблемами, чтоб избавиться от них и сделать это как можно скорее. Для меня выход из ситуации был найден как-то спонтанно, бережная психотерапия пришла на помощь, Галина профессионал своего дела. Ей удалось подобрать правильные слова и найти ключик к моему сердцу. Именно поэтому, захотелось отписаться и помочь вам советом, поделиться для удобства ссылкой на сайт. Не откладывайте беседу в долгий ящик, вот увидите, как изменится ваша жизнь уже после одной консультации.
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