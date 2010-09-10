Открыл для себя хороший герметик

Технические вопросы по авто – выбор, покупка, ремонт, диагностика, тюнинг, ужастики и пр.

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Mukoll
Гость RZN.info
Сообщения: 75
Зарегистрирован: 19 авг 2016, 15:43

Открыл для себя хороший герметик

Сообщение Mukoll » 40 минут назад

Приветствую вас всех, уважаемые. Знаете, я только недавно работаю в сфере строительства, но уже сейчас кое что начал понимать во всем этом. Так вот, сейчас активно работаю с такими герметиками, как Penosil и очень ими доволен. Если вам интересно, посмотрите на Бафусе https://www.bafus.ru/penosil/ , там есть все что нужно 8)
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