Открыл для себя хороший герметик
Технические вопросы по авто – выбор, покупка, ремонт, диагностика, тюнинг, ужастики и пр.
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Открыл для себя хороший герметик
Приветствую вас всех, уважаемые. Знаете, я только недавно работаю в сфере строительства, но уже сейчас кое что начал понимать во всем этом. Так вот, сейчас активно работаю с такими герметиками, как Penosil и очень ими доволен. Если вам интересно, посмотрите на Бафусе https://www.bafus.ru/penosil/ , там есть все что нужно
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