Сообщение klonik » Вчера, 22:58

Привет! Я хотела бы найти авиакомпанию, которая предлагает бесплатный доступ к развлекательной программе на борту, чтобы пассажиры могли наслаждаться фильмами, музыкой и другими развлечениями во время полета. Есть ли такие компании, которые предлагают широкий выбор развлекательных опций?