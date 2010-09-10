Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 951
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 21:18

Добрый день. С чего начать поиски в интернете информации о боли в рёбрах при кашле? Это вообще нормально, что я после простуды уже выздоровела, а рёбра продолжают болеть? Буду благодарна за комментарии.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 952
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 22:37

Нет, это совсем не нормально и я предлагают вам докопаться до истины. Рекомендую внимательно пробежаться взглядом по страницам сайта, найти ответы на вопросы. Вот сюда rengalin.ru/articles/bol-v-rebrah-pri-kasle/ я заглянула и прочитала о том, почему боль в рёбрах при кашле может долгое время сопровождать пациента. Захотелось отписаться и помочь вам, не пытайтесь лечиться самостоятельно. Любые препараты должен выписывать врач, так что лучше сразу выбрать окошко и как можно скорее записаться к врачу, который после осмотра назначит вам препараты.
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