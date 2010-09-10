Подскажите
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Подскажите
Добрый день. С чего начать поиски в интернете информации о боли в рёбрах при кашле? Это вообще нормально, что я после простуды уже выздоровела, а рёбра продолжают болеть? Буду благодарна за комментарии.
Re: Подскажите
Нет, это совсем не нормально и я предлагают вам докопаться до истины. Рекомендую внимательно пробежаться взглядом по страницам сайта, найти ответы на вопросы. Вот сюда rengalin.ru/articles/bol-v-rebrah-pri-kasle/ я заглянула и прочитала о том, почему боль в рёбрах при кашле может долгое время сопровождать пациента. Захотелось отписаться и помочь вам, не пытайтесь лечиться самостоятельно. Любые препараты должен выписывать врач, так что лучше сразу выбрать окошко и как можно скорее записаться к врачу, который после осмотра назначит вам препараты.
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