Сообщение zevc » Вчера, 21:18

Добрый день. С чего начать поиски в интернете информации о боли в рёбрах при кашле? Это вообще нормально, что я после простуды уже выздоровела, а рёбра продолжают болеть? Буду благодарна за комментарии.