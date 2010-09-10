Покупка авто

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 954
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Покупка авто

Сообщение klonik » Вчера, 18:40

Услугами, каких автосалонов вы уже пользовались для покупки новенькой Geely? Интересно почитать комментарии, живу в Воронеже и хотелось бы уже в ближайшее время купить машину. Заранее, спасибо.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 953
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Покупка авто

Сообщение zevc » Вчера, 21:13

Привет. Я сама столкнулась с проблемой поиска, решила изучить страницы сайтов разных автосалонов и нашла один, наиболее подходящий вариант. Для начала вы можете прогуляться по страницам площадки, тут voronezh-geely.com останется только выбрать и купить Geely. Мне повезло, кредит оформила под невысокие проценты, и теперь каждый месяц стабильно выплачиваю денежки за свой автомобиль. Не было желания покупать подержанную машину, только новую и я советую всем идти к своим целям и не бояться в случае чего, консультироваться со специалистами по интересующим вопросам.
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