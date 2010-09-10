Покупка авто
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Покупка авто
Услугами, каких автосалонов вы уже пользовались для покупки новенькой Geely? Интересно почитать комментарии, живу в Воронеже и хотелось бы уже в ближайшее время купить машину. Заранее, спасибо.
Re: Покупка авто
Привет. Я сама столкнулась с проблемой поиска, решила изучить страницы сайтов разных автосалонов и нашла один, наиболее подходящий вариант. Для начала вы можете прогуляться по страницам площадки, тут voronezh-geely.com останется только выбрать и купить Geely. Мне повезло, кредит оформила под невысокие проценты, и теперь каждый месяц стабильно выплачиваю денежки за свой автомобиль. Не было желания покупать подержанную машину, только новую и я советую всем идти к своим целям и не бояться в случае чего, консультироваться со специалистами по интересующим вопросам.
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