Сообщение klonik » Вчера, 18:40

Услугами, каких автосалонов вы уже пользовались для покупки новенькой Geely? Интересно почитать комментарии, живу в Воронеже и хотелось бы уже в ближайшее время купить машину. Заранее, спасибо.