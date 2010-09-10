Сообщение viktorcok » Вчера, 19:19

Дмитрий Раевский — управляющий директор центров интегративной медицины, идейный вдохновитель интегративного подхода.Биография Дмитрия РаевскогоДмитрий Раевский родился в 1974 году в Киргизии, в городе Бишкек. В раннем детстве семья переехала в Смоленск, где и прошли детство и юность Дмитрия.Целительские способности появились в юности. На протяжении нескольких лет Дмитрий занимался в секции цигун, где учили побеждать соперника с помощью управления собственной энергией. Энергии у юного Дмитрия было много, но направлять её в позитивное русло получалось не сразу. Помог ему тренер, который научил с помощью сосредоточения управлять энергией. И однажды при выполнении упражнения наложения рук Дмитрию удалось избавить от болей в спине своего напарника, который был уже взрослым человеком и страдал в течение нескольких лет от радикулита. Дмитрию понравилось лечить людей, и уже в то время он решил связать свою жизнь с помощью людям.После школы учился в Смоленской медицинской Академии. Однако знания, полученные во время обучения, считал недостаточными. Дмитрия привлекал буддизм и восточные практики.В 1999 году он отправился в Тибет в поисках новых знаний и встретил там своего Учителя, с которым общается с тех пор регулярно. Учитель передал Дмитрию восточные технологии целительства и поведал о знаниях буддийских монахов.Создание авторского метода леченияОтправной точкой к поиску альтернативных методов лечения стало трагическое событие в жизни Дмитрия — смерть мамы от онкологии. Тогда он твердо решил найти способ лечения этого смертельного недуга.На создание метода ушло около 12 лет. За это время Дмитрий исследовал различные восточные и западные технологии лечения, собрал их воедино. В результате появилась уникальная методика. И в 2018 году Дмитрий со своими единомышленниками открыл свой первый центр интегративной медицины.В чем же уникальность методики? В поэтапном применении различных методов, в целостном подходе к организму человека. Нельзя отдельно лечить какой-то орган или систему.Любая болезнь — это результат изменений в психике человека. Всем известно выражение: «все болезни от нервов». И это действительно так. В момент сильного психологического стресса в теле образуются психосоматические блоки, которые нарушают правильную работу органов и систем, приводят к сбою в работе иммунитета.Психоэмоциональный блок — это состояние, когда эмоции и мысли становятся застрявшими внутри человека и не могут быть выражены или обработаны. Это может привести к чувству депрессии, тревоги, страха, раздражительности и других эмоциональных проблем. Психоэмоциональный блок может возникнуть из-за различных факторов, таких как травмы, стресс, эмоциональные конфликты или неприятные события.Вы переживаете, подавляете гнев, испытываете постоянный страх, сильно и часто обижаетесь. Ваше тело во время стресса зажимается, нарушается кровоснабжение отдельных органов, изменяется гормональный фон. И если такие ситуации возникают часто и в течение длительного времени, то орган заболевает.Этапы леченияПроцесс лечения в центре интегративной медицины Раевского можно разделить на несколько этапов.Сначала проводится бесплатная консультация, ознакомление врача с историей болезни и знакомство пациента с методом лечения,Следующий этап связан с выявлением психосоматических причин заболевания. Используются знания Германской Новой Медицины, в которой систематизированы подробные причины возникновения различных болезней. А также применяется кинезиологический тест, который позволяет определить, какое именно стрессовое событие в жизни человека привело к заболеванию.Задача следующего этапа — удалить из подсознания все негативные программы, чтобы они перестали оказывать влияние на жизнь и здоровье человека. Для этого используется метод психосинтеза Роберто Ассаджиоли. Специалист центра сопровождает пациента к его внутреннему миру, помогает подсветить ту часть подсознания, которая блокирует нормальное восприятие реальности. Выявление причинно-следственной связи между болезнью и травмами, установками и представлениями в подсознании пациента является ключом к началу исцеления.Следующий этап лечения — это вибрационная терапия. Проводится очищение тела пациента на биоэнергетическом и квантовом уровне. Очищается энергоинформационное поле человека. После этого пациенты начинают чувствовать прилив жизненных сил, начинают ощущать вкус жизни, внутреннее спокойствие, умиротворение и радость.После прохождения всех этих этапов наступает значительное улучшение состояния здоровья.История Натальи Хамди, 38 лет.Диагноз: гипертиреоз (10 лет)Наталья чувствовала себя хронически уставшей и опустошенной. Лечащий врач настаивала на срочной операции или облучении радиоактивным йодом. ТТГ не менял своего значения, несмотря на применение разных препаратов и дозировок.Девушка пришла на программу «Исцеление» и прошла сеансы психосинтеза и вибрационно-звуковой терапии АУМ. Несмотря на то, что от усталости Наталья засыпала через 10–15 минут после начала практического занятия девушка старательно выполняла рекомендации терапевтов.После окончания курса Наталья вновь сдала анализы на гормоны щитовидной железы. Эндокринолог сказала, что необходимости в операции и облучении больше нет и что стоит уменьшить дозу принимаемых тиреостатиков.Субъективно Наталья отмечает повышенную витальность и уровень счастья, что повлияло на отношения с мужем и детьми в положительную сторону.История Чолпон, 19 летДиагноз: рассеянный склероз со зрительными нарушениями, ремиттирующее течение. Демиелинизирующая болезнь центральной нервной системы, неуточнённая.Увеит и нейроретинит обоих глаз.Чолпон обратилась в неврологическое отделение по месту жительства в 2021 году с резким снижением зрения, ощущением пелены перед глазами, общей слабостью и болью в левой руке. Там ей был поставлен диагноз: рассеянный склероз, впервые выявленная генерализованная форма. Была проведена гормонотерапия. С тех пор у девушки дважды случались подобные рецидивы и госпитализация. Гормонотерапия была назначена на постоянной основе. Зрение постепенно ухудшалось, боли не прекращались.В 2022 году Чолпон пришла на личный приём к Дмитрию Раевскому в клинику. Для усиления стандартного протокола с Чолпон были проведены 15 сеансов психотерапии по методу Раевского, после которых к Чолпон вернулось зрение, как до болезни. Боли купировались. Девушка чувствует себя совершенно здоровой.Негативные отзывыМожно встретить и негативные отзывы о работе клиники Раевского. И это естественно, когда касается лечения тяжелых болезней. Не существует методов, которые подходят всем. Бывает, что человек обратился за помощью слишком поздно и не выполнял все рекомендации и предписания. Особенно, когда речь идёт о работе с психикой, необходимо прилагать самостоятельные усилия по изменению негативных шаблонов мышления, которые привели к болезни.Как на любого инновационного изобретателя, на Дмитрия обрушивается внимание хейтеров, которые следят за каждым шагом Дмитрия и устраивают различные «разоблачения». Каждый сам решает, кому верить и каким образом укреплять свое здоровье.Много правдивых отзывов пациентов содержится в YouTube-канале и в специальном Telegram-канале центра Раевского.