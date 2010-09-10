Как найти друзей?
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Как найти друзей?
Можно ли найти друзей в интернете и как это сделать? Нужна компания для походов в кино и театры, а то все уже женились, детей завели и по домам сидят. Буду вам благодарна за любые комментарии и советы.
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