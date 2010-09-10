Как найти друзей?

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 955
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Как найти друзей?

Сообщение zevc » Сегодня, 10:24

Можно ли найти друзей в интернете и как это сделать? Нужна компания для походов в кино и театры, а то все уже женились, детей завели и по домам сидят. Буду вам благодарна за любые комментарии и советы.
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