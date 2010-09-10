Как найти друзей?

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 955
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Как найти друзей?

Сообщение zevc » Сегодня, 10:24

Можно ли найти друзей в интернете и как это сделать? Нужна компания для походов в кино и театры, а то все уже женились, детей завели и по домам сидят. Буду вам благодарна за любые комментарии и советы.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 955
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Как найти друзей?

Сообщение klonik » Сегодня, 14:45

Здравствуйте. Не так давно я сама просматривала в интернете разные сайты, только спустя время остановилась на одном из приложений. Вы не поверите, но можно искать людей, с которыми будет комфортно в интернете, и ничего в этом страшного нет. Не переживайте, в скором времени проблема, как найти друзей отпадёт сама по себе. Нужно будет указать интересы и останется только перейти от теории к практике. Я долго собиралась с мыслями и сомневалась, является ли эта затея хорошей. Но она оказалась просто мегакрутой и мы уже собрали компанию из 10 человек, с которой ходим в клубы, кино и театры.
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