Как найти друзей?
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Как найти друзей?
Можно ли найти друзей в интернете и как это сделать? Нужна компания для походов в кино и театры, а то все уже женились, детей завели и по домам сидят. Буду вам благодарна за любые комментарии и советы.
Re: Как найти друзей?
Здравствуйте. Не так давно я сама просматривала в интернете разные сайты, только спустя время остановилась на одном из приложений. Вы не поверите, но можно искать людей, с которыми будет комфортно в интернете, и ничего в этом страшного нет. Не переживайте, в скором времени проблема, как найти друзей отпадёт сама по себе. Нужно будет указать интересы и останется только перейти от теории к практике. Я долго собиралась с мыслями и сомневалась, является ли эта затея хорошей. Но она оказалась просто мегакрутой и мы уже собрали компанию из 10 человек, с которой ходим в клубы, кино и театры.
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