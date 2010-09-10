Сообщение zevc » Сегодня, 10:33

Всем привет. На каком сайте можно играть в автоматы? Хотелось бы воспользоваться услугами проверенной площадки, чтобы зарегистрироваться и посещать её как можно чаще. Что скажете на это? Буду благодарна за мнения.