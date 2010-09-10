Подскажите
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Подскажите
Друзья, нужна ваша помощь. На каком сайте можно посмотреть 3-й сезон «Ведьмака» в хорошем качестве и с нормальной озвучкой? Буду благодарна, если отпишетесь и поможете мне советами, что скажете?
Re: Подскажите
Привет. Я скажу, что сама поиски вела в интернете и не так давно уже посмотрела первые 5 серий 3-его сезона. Всё самое интересное впереди и скоро выйдут остальные три серии. Поэтому, рекомендую вам рассмотреть в качестве варианта для посещения сайт хдрезка который предлагает уже в ближайшее время отправиться в захватывающее путешествие вместе с главными героями сериала. Мне нравится этот сериал, жаль только что в 4 сезоне Генри Кавилл не будет играть роль ведьмака, а возьмут кого-то другого. Так, что желаю вам приятного просмотра, этот сайт удобно использовать.
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