Подскажите

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 958
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 20:38

Привет. Мне нужен совет, на каком сайте вы обычно смотрите фильмы? Интересно почитать комментарии и от рекомендаций я в любом случае не откажусь. Буду благодарна вам за высказанные мнения.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 958
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » 47 минут назад

Здравствуйте. Недавно я нашла сайт, который каждый раз умудряется удивлять новыми фильмами в хорошем качестве. Самое главное, у вас есть возможность уже в ближайшее время ознакомиться с каталогом, а потом выбрать одну картину для просмотра. Мне понравились «Стражи Галактики. Часть 3», вам обязательно нужно открыть сайт и начать смотреть эту киноисторию уже в ближайшее время. Предпочитаю комедийные фильмы и сериалы, потому что в жизни драм и так хватает. Поэтому, решила отписаться и помочь вам, скинуть для удобства ссылку.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 6 гостей