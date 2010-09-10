Стоматологические инструменты

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 958
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Стоматологические инструменты

Сообщение klonik » Сегодня, 21:10

Прошу вас о помощи, нужны наборы стоматологических инструментов для работы, начиная с: элеваторов и заканчивая скальпелями и зеркалами. Услугами, каких компаний вам уже приходилось пользоваться?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 958
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Стоматологические инструменты

Сообщение zevc » 33 минуты назад

Здравствуйте. Недавно я сама просматривала каталоги разных интернет магазинов, а потом уже только нашла одну торговую площадку, которая торгует стоматологическими инструментами. Качество на высоте, обработка заказов быстрая и доставка возможна по всей территории России. Вот здесь можно сориентироваться, прогуляться по каталогу, а потом уже только пройти регистрацию и оформить свой заказ онлайн. Хорошо, что это можно сделать, не выходя из своего рабочего кабинета. У меня на сам процесс ушло минут пять, не больше. Буду продолжать и дальше посещать этот онлайн магазин и по мере необходимости покупать всё, что нужно.
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