Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.



Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить Поиск Расширенный поиск 2 сообщения • Страница 1 из 1

zevc Пользователь RZN.info Сообщения: 958 Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16 Re: Стоматологические инструменты Цитата Сообщение zevc » 33 минуты назад Здравствуйте. Недавно я сама просматривала каталоги разных интернет магазинов, а потом уже только нашла одну торговую площадку, которая торгует стоматологическими инструментами. Качество на высоте, обработка заказов быстрая и доставка возможна по всей территории России. Вот здесь можно сориентироваться, прогуляться по каталогу, а потом уже только пройти регистрацию и оформить свой заказ онлайн. Хорошо, что это можно сделать, не выходя из своего рабочего кабинета. У меня на сам процесс ушло минут пять, не больше. Буду продолжать и дальше посещать этот онлайн магазин и по мере необходимости покупать всё, что нужно. Вернуться к началу

Показать сообщения за: Все сообщения 1 день 7 дней 2 недели 1 месяц 3 месяца 6 месяцев 1 год Поле сортировки Автор Время размещения Заголовок по возрастанию по убыванию

Ответить 2 сообщения • Страница 1 из 1

Вернуться в «Болталка»