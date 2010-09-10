Как фильмы выбираете?
Обсуждение развлекательных заведений города Рязани. Комментарии по поводу предстоящих и прошедших развлекательных мероприятий в городе.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
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Как фильмы выбираете?
Как выбираете фильмы для просмотра? Какие рейтинги уважает? На топ-100 IMDB и Кинопоиска я практически всё пересмотрел. На Рутен Томато зашел, там толком ничего непонятно, в топку его. Также буду благодарен за рекомендацию хорошего онлайн кинотеатра. На Гидонлайн пока сижу, потому что на МЕГОГО закончилась бесплатная подписка. Ищу только бесплатный сайт.
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