Как фильмы выбираете?

Обсуждение развлекательных заведений города Рязани. Комментарии по поводу предстоящих и прошедших развлекательных мероприятий в городе.

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Buneyaz
Гость RZN.info
Сообщения: 99
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17

Как фильмы выбираете?

Сообщение Buneyaz » Сегодня, 01:35

Как выбираете фильмы для просмотра? Какие рейтинги уважает? На топ-100 IMDB и Кинопоиска я практически всё пересмотрел. На Рутен Томато зашел, там толком ничего непонятно, в топку его. Также буду благодарен за рекомендацию хорошего онлайн кинотеатра. На Гидонлайн пока сижу, потому что на МЕГОГО закончилась бесплатная подписка. Ищу только бесплатный сайт.
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