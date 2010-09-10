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Cumadin Гость RZN.info Сообщения: 67 Зарегистрирован: 01 сен 2015, 22:58 Откуда: Россия Причина землетрясений - взрыв магматических газов Цитата Сообщение Cumadin » 21 июл 2023, 09:48

Сообщество Российских учёных.



В недрах земли в результате воздействия давления, температуры и времени происходит дегазация магмы, благодаря чему образуются горючие газы и жидкий кислород, которые собираются в вертикальных разломах величиной с озера Байкал. Возможно, в разломах тяжёлые газы собираются внизу, а лёгкие вверху.

Землетрясение начинается с форшоков, роль которых перемешивание газа и кислорода.

И как только соотношение газа и кислорода в одной из частей вертикальных разломов приблизится - 1:10, происходит взрыв и волны от очага землетрясения разбегаются в разные стороны.

После взрыва от очага землетрясения расходятся разломы, в которые устремляется горючая смесь.

В разломах горючая смесь взрывается не вся, а только та часть, которая достигла нужной пропорции.

Продолжительность землетрясений и число подземных взрывов зависит, от количества горючей смеси в эпицентральной области.

Воспламенение горючей смеси происходит в результате сжатия горючей смеси, контакта магмы с горючей смесью или от электрического разряда.

Температура самовоспламенения газoв составляет около 500°С.

https://www.ngpedia.ru/id659214p1.html

Представленную гипотезу можно легко проверить, если подо льдом взорвать петарду.

https://youtu.be/UDLobrro2Ao https://youtu.be/U7pNie2403A

1. После сейсмических событий разломы заполняются магмой, благодаря чему формируется один из типов складчатых гор.

2. В результате воздействия давления и температуры, стенки разломов становятся прочнее.

3. Возможно, что некоторые вертикальные разломы связаны между собой.

4. Полагаю, что в вертикальных и горизонтальных разломах под воздействием температуры, давления и времени образуются полезные ископаемые.

5. Как в недрах земли образуется водород.



Амплитуду сейсмической волны можно определить по следующей формуле: А = m/h.

Где, m - масса горючей смеси.

h - глубина залегания горючей смеси.

В эпицентральной области происходит преимущественно вертикальное колебание земной коры с амплитудой более метра, а от эпицентральной области расходятся волны с амплитудой около метра.

1. Перед землетрясением некоторые животные покидают зону активных разломов. Полагаю, тревогу у животных вызывает запах газа который выходит из трещин.

2. Содержание газа над эпицентральной областью можно определить с помощью газовой ловушки, в которой находится лакмусовая бумажка.

Лакмусовую бумагу можно поместить в подвальных помещениях которые находятся на линии разлома.

3. Концентрацию газов в разломах можно определить с помощью скважин.

4. Землетрясение можно спровоцировать искусств­енно, пробурив скважину в свежих разломах.

5. Возможно, небольшие взрывы до и после основных сейсмических событий повышают давление горючей смеси в разломах, и как следствие возникает гул, дрожь и вздутие земной коры.

6. Не исключено, что причина аномальных явлений в атмосфере во время сейсмических событий - выброс горючей смеси в атмосферу.

7. Китайские учёные начали бурение скважины глубиной 10 000 метров.



Формирование планет сопровождается образованием трещин.

Одна из трещин - Срединно-Атлантический хребет, который находится в Атлантическом океане и расходится со скоростью от 0 до 3 мм в год.

Причина расхождения хребта - вулканы и землетрясения, которые происходят на стыке трещины, и как следствие увеличиваются размеры хребта как в ширину так и в высоту.

В хребтах, из-за сейсмических событий образуются вертикальные и горизонтальные разломы, благодаря которым трещина расширяется на миллиметры, хребет на сантиметры а эпицентральная область на метры.

По разломам которые тянутся от горных систем в моря и океаны перемещаются газы, в результате чего образуются моретрясения, и как следствие идёт наступление горных систем на океан.

Горные системы сформировались сотни миллионов лет назад, после образования земной коры, когда земная кора под горными системами была намного тоньше.

Чем выше росли горные системы, тем больше они проседали. Сдвиги, изгибы, провалы в горных системах результат неравномерного роста и проседания горных систем.

Вдоль трещин образуются три типа гор:

а) Горизонтальные складчатые горы, образовались благодаря многочисленным извержениям лавы на поверхность Земли.

б) Вертикальные складчатые горы образуются после сейсмических событий, когда вертикальные разломы заполняются магмой.

в) Глыбовые горы образуются, когда разрушаются и растут складчатые горы благодаря взрывам в вертикальных и горизонтальных разломах.

Благодаря разломам понижается плотность и как следствие повышается плавучесть земной коры.

a) Высота континента над уровнем магмы зависит от плотности континентальной коры.

б) Чем больше разломов и пустот в горных системах, тем выше горные системы.

в) Полагаю, горные системы, на 90 процентов погружены в магму, как айсберги в океанах.

Землетрясения и вулканы - явления природы, роль которых укрепление трещин в земной коре. А горные системы, это латки на трещинах планет.

Ежегодно на континентах регистрируется более миллиона землетрясений, благодаря которым повышается прочность и плавучесть земной коры.



Критика литосферной гипотезы.

1. Почему землетрясения происходят как на стыке литосферных плит, так и в центре плиты?

2. Утверждение о том, что на стыке литосферных плит скапливается напряжение, ничем не подкреплёная информация.

3. После сжатия земная кора не разжимается, а уплотняется.

Коэффициент уплотнения грунта составляет 95%.

https://buildingclub.ru/kojefficient-upl …

Вышесказанное можно легко проверить, поставив опыт.

4. Тектонические плиты не обладают свойствами пружины или резины.

6. Если океанические литосферные плиты уходят под континентальные - как окаменелости морских животных оказались высоко в горах?

а) В то же время, в Исландии находят окаменелости морских животных, не смотря на то, что в Исландии, литосферные плиты расходятся.

8. Как объяснить тот факт, что все моретрясения происходят только у подножия островов и континентов.

Почему, в чистом море или океане моретрясения не происходят.

9. Тектоническую гипотезу о землетрясениях можно легко проверить, если в бассейне с водой двигать навстречу друг другу две глиняные плиты.



Считается, что в верхней мантии на стыках литосферных плит находятся ячейки в которых благодаря конвекции вращается магма со скоростью 1- 5 см в год.

Утверждение о том, что литосферные плиты движутся благодаря магмаворотам которые вращаются на стыках литосферных плит, вызывает сомнение.

Благодаря течениям, водоворотам и магмаворотам в земной коре могут образоватся только ямы а не дрейф континентов и "литосферных плит". https://clck.ru/34yQcV

Возникают вопросы:

1. Как в пластичной мантии образуются ячейки?

2. Сколько ячеек перемещают литосферную плиту и как они синхронизируются?

а) Как синхронизируются, тектонические, литосферные и континентальные магмавороты? https://images.app.goo.gl/Lf2Xa6tYhE9JF4J99

3. Во что упираются магмавороты двигая литосферные плиты?

а) Движение без опоры противоречит Третьему закону Ньютона.

"Сила действия равна силе противодействия". Этот означает, с какой силой магмаворот будет давить на плиту с такой же силой плита будет давить на магмаворот и стенку ячейки. По этой причине магмавороты сами будут отталкиваться от литосферных плит, в противоположном направлении, так как литосферные плиты намного массивней магмаворотов.

б) Океанические и магматические течения слишком слабы, чтобы перемещать литосферные плиты.

4. Чему равен коэффициент сцепления конвективной ячейки (магмаворота), с тектонической плитой?

а) Коэффициент сцепления конвективной ячейки с тектонической плитой можно проверить, если вращать два раскалённых магмаворота в нагретой посуде.

б) Сколько оборотов должен совершить магмаворот, чтобы сдвинуть тектоническую плиту на 1 см?

https://earthquaketrack.ru/blog/2021/02 ... nika-plit/

5. По мере увеличения ширины разлома, меняется ли масса, размеры и местонахождение конвективной ячейки.

6. С какой силой в ячейке два магмаворота прижимаются друг к другу, и почему они не разрушают друг друга?

7. Считается, что разломы шириной несколько десятков км, и высотой более 80 км, тянутся от ячейки до поверхности земли.

а) Чем заполняется пустота в разломах?

б) Почему не разрушаются стенки разломов?

8. Пологаю, в недрах земли, разломы и жёлоба высотой более 11 км существовать не смогут, из-за высокого давления на больших глубинах. (Давление на глубине 40 км равно 103 МПа).

Марианский жёлоб имеет среднюю ширину 69 км и глубину до форму?

9. Ширина трещины, Срединно-Атлантического хребта составляет несколько метров, а расстояние между континентами - несколько тысяч км.

10. Общая длина Срединно-Атлантического хребта составляет более 18 тыс. км. и разбита поперечными разломами длиной до 600 км.

https://images.app.goo.gl/cHbdb1i6RSeqDe7z6

a) Чему равна общая длина магмаворота, под Срединно-Атлантическим хребтом, и как магмавороты воздействует на поперечные разломы? https://clck.ru/34rb6J

11. В Северной Америке в течении двух лет наблюдали за движением хребта Хуан де Фука: перемещение хребта не обнаружилось.

a) Нет ежегодных данных по Срединно-Атлантическому хребту не смотря на то, что в Исландии хребет проходит по суше. https://images.app.goo.gl/vabkhhfCca979hDJ9

12. Почему, по периметру Атлантического океана не образовалось огненное кольцо, как в Тихом океане?



Существует мнение, что на протяжении сотен миллионов лет поверхность Земли постоянно изменялась, суперконтиненты формировались и распадались.

Примерно 750 млн лет назад распался суперконтинен Родиния. Затем сформировался и распался на шесть материков - суперконтинент Пангея.

Возникают вопросы:

1. Чтобы сформировалась Пангея, магма-конвекционые течения должны двигаться в одну точку, а чтобы распалась Пангея, магма-конвекционые течения должны развернуться.

a) Как работает механизм разворота, магмаворотов?

2. В какое море впадали реки Амазонка и Конго, до распада Пангеи?

а) Какой след, оставило это море?

3. Огромные потоки - воды и воздуха дрейфуют по Земле с определённой целью. А с какой целью дрейфуют континенты?

4. Полагаю, эволюция Земли сопровождалась не дрейфом континентов а изменением наклона оси Земли, благодаря чему за Полярным кругом обитали теплолюбивые растения и животные.

По этой причине, в Антарктиде находят останки теплолюбивых растений и животных.

5. https://images.app.goo.gl/wJhvfGJ88jwUrKT86

На анимации показано, как Индия пересекает экватор и движется на север, несмотря на то, что ячейка с магмаворотом осталась в южном полушарии.

a) Утверждение о том, что Индия плывёт с юга на север со скоростью 4 см. в год, как ледокол в океане, вызывает сомнение.

б) С какой скоростью и на чём плыла Индия на север, до столкновения с Евразией? https://clck.ru/34yTwf

6. Полагают, что Индия столкнувшись с Евразийской плитой поворачивается на 90 градусов и движется в сторону ядра земли.

а) Почему на месте изгиба плиты не образуются трещины?

7. Считается, когда океаническая плита уходит под континентальную образуется впадина глубиной более 10 км.

а) В то же время большинство впадин в океанах находится слишком далеко от континентов и не везде они есть.

б) Если Индия уходит под Гималаи, почему у подножия Гималаев не образовалась впадина или водоём? https://clck.ru/34yTwf

https://images.app.goo.gl/pA2CmLgYpje7SzWC6

8. Какая плита уходит под Уральские горы, и впадина какой глубины образовалась у подножия Уральских гор? https://clck.ru/34yQis

а) Происходит ли на юге и севере Уральских гор сдвиговое перемещение плит?

б) Уральские горы - сейсмически активная трещина, которая расходится со скоростью от 0 до 5 мм в год, а не результат «сжатия плит».

7. Считается, что Евразийская, Индийская и Филиппинская плиты, сжимают озеро Байкал.

а) Тогда как Байкал образовался в результате расхождения линии разлома?

8. Считается, что берега Байкала расходятся со скоростью 2 см в год.

а) А с какой скоростью расходится дно Байкала?

б) Почему Байкал не образовался по всей линии разлома, как в длину, так и в глубину?

в) На что опирается дно Байкала если под Байкалом работает конвекционная ячейка, которая постоянно расширяет разлом.

г). Почему вода в Байкале не кипит, ведь под Байкалом должна находится магма с температурой около тысячи градусов? https://dzen.ru/a/XvD23FcU0yLDOwr5

д) Согласно тектонической гипотезе о землетрясениях, если ширина Байкала составляет 50 км, то дно Байкала должно быть шириной более 50 км, а глубина Байкала должно равняться толщине земной коры и составлять около 40 км.

https://vasily1986.livejournal.com/66774.html

9. Возможно, что глубоководные озера, моря и реки а также впадины в океанах, результат последовательных взрывов в трещине хребта с последующим провалом грунта.

а) После образования озёр, ущелий и каньон берега должны сходится, а не расходится.

10. Утверждение о том, что литосферные плиты сжимают Африку с востока и запада, благодаря чему Африка раскалывается на две части, противоречит элементарной логике.

а) Если Восточно-Африканский хребет раскалывается более тридцати миллионов лет со скоростью 1см в год, тогда почему ширина трещины составляет 3 метра а не 30 км.



Считается, что извержение вулкана происходит в результате движения плит и повышения давления магмы.

В тоже время извержение вулкана сопровождается землетрясением.

а) Движение магмы под давлением не может быть причиной образования сейсмических волн и землетрясений.

б) Землетрясение – результат взрыва горючей смеси в вулканической камере.

в) Почему извержение вулкана чаще всего сопровождается выбросом газа и пепла, а не лавы?

Проявления вулканических землетрясений почти ничем не отличаются от тектонических землетрясений, 90% вулканов находится в сейсмически активных зонах.

В Индонезии, взрыв горючей смеси уничтожил половину вулкана и вызвал землетрясения в нескольких городах, и таких фактов довольно много.

Полагаю - землетрясение, это вулкан который извергается в сторону ядра Земли.

Возможно, что под земной корой находится только магма, а мантия образуется только в разломах и вулканических камерах.

Высока вероятность того, что между земной корой и магмой находится газовый слой (пена), благодаря которому не перегревается земная кора и не остывает магма.



Продолжение: Форум Академгородка Новосибирск. Наука.

Фopумы Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского.

http://forum.unn.ru/viewtopic.php?f=39&t=10331

Моя страница ВКонтакте https://vk.com/id383138048 Причина землетрясений - взрыв магматических газов.Сообщество Российских учёных. https://vk.com/rosuch В недрах земли в результате воздействия давления, температуры и времени происходит дегазация магмы, благодаря чему образуются горючие газы и жидкий кислород, которые собираются в вертикальных разломах величиной с озера Байкал. Возможно, в разломах тяжёлые газы собираются внизу, а лёгкие вверху. http://www.crust.irk.ru/spp2/pages/maps.htm Землетрясение начинается с форшоков, роль которых перемешивание газа и кислорода. https://clck.ru/354QLE И как только соотношение газа и кислорода в одной из частей вертикальных разломов приблизится - 1:10, происходит взрыв и волны от очага землетрясения разбегаются в разные стороны. https://clck.ru/34zziH После взрыва от очага землетрясения расходятся разломы, в которые устремляется горючая смесь. https://clck.ru/34rZaz В разломах горючая смесь взрывается не вся, а только та часть, которая достигла нужной пропорции.Продолжительность землетрясений и число подземных взрывов зависит, от количества горючей смеси в эпицентральной области. https://clck.ru/34zxDz Воспламенение горючей смеси происходит в результате сжатия горючей смеси, контакта магмы с горючей смесью или от электрического разряда.Температура самовоспламенения газoв составляет около 500°С.Представленную гипотезу можно легко проверить, если подо льдом взорвать петарду. https://youtu.be/zFdF6-qaPSA 1. После сейсмических событий разломы заполняются магмой, благодаря чему формируется один из типов складчатых гор.2. В результате воздействия давления и температуры, стенки разломов становятся прочнее. https://clck.ru/34pyLR 3. Возможно, что некоторые вертикальные разломы связаны между собой.4. Полагаю, что в вертикальных и горизонтальных разломах под воздействием температуры, давления и времени образуются полезные ископаемые.5. Как в недрах земли образуется водород. https://www.google.com/amp/s/hi-news.ru ... d.html/amp Амплитуду сейсмической волны можно определить по следующей формуле: А = m/h.Где, m - масса горючей смеси.h - глубина залегания горючей смеси. https://clck.ru/34rZtk В эпицентральной области происходит преимущественно вертикальное колебание земной коры с амплитудой более метра, а от эпицентральной области расходятся волны с амплитудой около метра.1. Перед землетрясением некоторые животные покидают зону активных разломов. Полагаю, тревогу у животных вызывает запах газа который выходит из трещин. https://clck.ru/34raLX 2. Содержание газа над эпицентральной областью можно определить с помощью газовой ловушки, в которой находится лакмусовая бумажка.Лакмусовую бумагу можно поместить в подвальных помещениях которые находятся на линии разлома. https://m.fishki.net/3822287-kak-zhivotn 3. Концентрацию газов в разломах можно определить с помощью скважин.4. Землетрясение можно спровоцировать искусств­енно, пробурив скважину в свежих разломах. https://clck.ru/34pyLR 5. Возможно, небольшие взрывы до и после основных сейсмических событий повышают давление горючей смеси в разломах, и как следствие возникает гул, дрожь и вздутие земной коры.6. Не исключено, что причина аномальных явлений в атмосфере во время сейсмических событий - выброс горючей смеси в атмосферу.7. Китайские учёные начали бурение скважины глубиной 10 000 метров. https://clck.ru/34zvXo Формирование планет сопровождается образованием трещин.Одна из трещин - Срединно-Атлантический хребет, который находится в Атлантическом океане и расходится со скоростью от 0 до 3 мм в год. https://clck.ru/34rb6J Причина расхождения хребта - вулканы и землетрясения, которые происходят на стыке трещины, и как следствие увеличиваются размеры хребта как в ширину так и в высоту.В хребтах, из-за сейсмических событий образуются вертикальные и горизонтальные разломы, благодаря которым трещина расширяется на миллиметры, хребет на сантиметры а эпицентральная область на метры.По разломам которые тянутся от горных систем в моря и океаны перемещаются газы, в результате чего образуются моретрясения, и как следствие идёт наступление горных систем на океан.Горные системы сформировались сотни миллионов лет назад, после образования земной коры, когда земная кора под горными системами была намного тоньше.Чем выше росли горные системы, тем больше они проседали. Сдвиги, изгибы, провалы в горных системах результат неравномерного роста и проседания горных систем.Вдоль трещин образуются три типа гор:а) Горизонтальные складчатые горы, образовались благодаря многочисленным извержениям лавы на поверхность Земли.б) Вертикальные складчатые горы образуются после сейсмических событий, когда вертикальные разломы заполняются магмой.в) Глыбовые горы образуются, когда разрушаются и растут складчатые горы благодаря взрывам в вертикальных и горизонтальных разломах.Благодаря разломам понижается плотность и как следствие повышается плавучесть земной коры.a) Высота континента над уровнем магмы зависит от плотности континентальной коры.б) Чем больше разломов и пустот в горных системах, тем выше горные системы. https://habr.com/ru/post/369749/ в) Полагаю, горные системы, на 90 процентов погружены в магму, как айсберги в океанах.Землетрясения и вулканы - явления природы, роль которых укрепление трещин в земной коре. А горные системы, это латки на трещинах планет.Ежегодно на континентах регистрируется более миллиона землетрясений, благодаря которым повышается прочность и плавучесть земной коры.Критика литосферной гипотезы.1. Почему землетрясения происходят как на стыке литосферных плит, так и в центре плиты?2. Утверждение о том, что на стыке литосферных плит скапливается напряжение, ничем не подкреплёная информация.3. После сжатия земная кора не разжимается, а уплотняется.Коэффициент уплотнения грунта составляет 95%.Вышесказанное можно легко проверить, поставив опыт.4. Тектонические плиты не обладают свойствами пружины или резины.6. Если океанические литосферные плиты уходят под континентальные - как окаменелости морских животных оказались высоко в горах?а) В то же время, в Исландии находят окаменелости морских животных, не смотря на то, что в Исландии, литосферные плиты расходятся. https://en.ni.is/geology/fossils 8. Как объяснить тот факт, что все моретрясения происходят только у подножия островов и континентов.Почему, в чистом море или океане моретрясения не происходят.9. Тектоническую гипотезу о землетрясениях можно легко проверить, если в бассейне с водой двигать навстречу друг другу две глиняные плиты.Считается, что в верхней мантии на стыках литосферных плит находятся ячейки в которых благодаря конвекции вращается магма со скоростью 1- 5 см в год.Утверждение о том, что литосферные плиты движутся благодаря магмаворотам которые вращаются на стыках литосферных плит, вызывает сомнение.Благодаря течениям, водоворотам и магмаворотам в земной коре могут образоватся только ямы а не дрейф континентов и "литосферных плит". https://clck.ru/34yQcVВозникают вопросы:1. Как в пластичной мантии образуются ячейки?2. Сколько ячеек перемещают литосферную плиту и как они синхронизируются?а) Как синхронизируются, тектонические, литосферные и континентальные магмавороты? https://images.app.goo.gl/Lf2Xa6tYhE9JF4J993. Во что упираются магмавороты двигая литосферные плиты?а) Движение без опоры противоречит Третьему закону Ньютона."Сила действия равна силе противодействия". Этот означает, с какой силой магмаворот будет давить на плиту с такой же силой плита будет давить на магмаворот и стенку ячейки. По этой причине магмавороты сами будут отталкиваться от литосферных плит, в противоположном направлении, так как литосферные плиты намного массивней магмаворотов.б) Океанические и магматические течения слишком слабы, чтобы перемещать литосферные плиты.4. Чему равен коэффициент сцепления конвективной ячейки (магмаворота), с тектонической плитой?а) Коэффициент сцепления конвективной ячейки с тектонической плитой можно проверить, если вращать два раскалённых магмаворота в нагретой посуде.б) Сколько оборотов должен совершить магмаворот, чтобы сдвинуть тектоническую плиту на 1 см?5. По мере увеличения ширины разлома, меняется ли масса, размеры и местонахождение конвективной ячейки.6. С какой силой в ячейке два магмаворота прижимаются друг к другу, и почему они не разрушают друг друга?7. Считается, что разломы шириной несколько десятков км, и высотой более 80 км, тянутся от ячейки до поверхности земли.а) Чем заполняется пустота в разломах?б) Почему не разрушаются стенки разломов?8. Пологаю, в недрах земли, разломы и жёлоба высотой более 11 км существовать не смогут, из-за высокого давления на больших глубинах. (Давление на глубине 40 км равно 103 МПа).Марианский жёлоб имеет среднюю ширину 69 км и глубину до форму?9. Ширина трещины, Срединно-Атлантического хребта составляет несколько метров, а расстояние между континентами - несколько тысяч км.10. Общая длина Срединно-Атлантического хребта составляет более 18 тыс. км. и разбита поперечными разломами длиной до 600 км.a) Чему равна общая длина магмаворота, под Срединно-Атлантическим хребтом, и как магмавороты воздействует на поперечные разломы? https://clck.ru/34rb6J11. В Северной Америке в течении двух лет наблюдали за движением хребта Хуан де Фука: перемещение хребта не обнаружилось. http://www.evgengusev.narod.ru/spb/zhirnov-2011.html a) Нет ежегодных данных по Срединно-Атлантическому хребту не смотря на то, что в Исландии хребет проходит по суше. https://images.app.goo.gl/vabkhhfCca979hDJ912. Почему, по периметру Атлантического океана не образовалось огненное кольцо, как в Тихом океане?Существует мнение, что на протяжении сотен миллионов лет поверхность Земли постоянно изменялась, суперконтиненты формировались и распадались.Примерно 750 млн лет назад распался суперконтинен Родиния. Затем сформировался и распался на шесть материков - суперконтинент Пангея. https://clck.ru/34yQcV Возникают вопросы:1. Чтобы сформировалась Пангея, магма-конвекционые течения должны двигаться в одну точку, а чтобы распалась Пангея, магма-конвекционые течения должны развернуться.a) Как работает механизм разворота, магмаворотов?2. В какое море впадали реки Амазонка и Конго, до распада Пангеи?а) Какой след, оставило это море?3. Огромные потоки - воды и воздуха дрейфуют по Земле с определённой целью. А с какой целью дрейфуют континенты?4. Полагаю, эволюция Земли сопровождалась не дрейфом континентов а изменением наклона оси Земли, благодаря чему за Полярным кругом обитали теплолюбивые растения и животные.По этой причине, в Антарктиде находят останки теплолюбивых растений и животных.5. https://images.app.goo.gl/wJhvfGJ88jwUrKT86На анимации показано, как Индия пересекает экватор и движется на север, несмотря на то, что ячейка с магмаворотом осталась в южном полушарии.a) Утверждение о том, что Индия плывёт с юга на север со скоростью 4 см. в год, как ледокол в океане, вызывает сомнение.б) С какой скоростью и на чём плыла Индия на север, до столкновения с Евразией? https://clck.ru/34yTwf6. Полагают, что Индия столкнувшись с Евразийской плитой поворачивается на 90 градусов и движется в сторону ядра земли.а) Почему на месте изгиба плиты не образуются трещины?7. Считается, когда океаническая плита уходит под континентальную образуется впадина глубиной более 10 км.а) В то же время большинство впадин в океанах находится слишком далеко от континентов и не везде они есть.б) Если Индия уходит под Гималаи, почему у подножия Гималаев не образовалась впадина или водоём? https://clck.ru/34yTwf8. Какая плита уходит под Уральские горы, и впадина какой глубины образовалась у подножия Уральских гор? https://clck.ru/34yQisа) Происходит ли на юге и севере Уральских гор сдвиговое перемещение плит?б) Уральские горы - сейсмически активная трещина, которая расходится со скоростью от 0 до 5 мм в год, а не результат «сжатия плит».7. Считается, что Евразийская, Индийская и Филиппинская плиты, сжимают озеро Байкал.а) Тогда как Байкал образовался в результате расхождения линии разлома?8. Считается, что берега Байкала расходятся со скоростью 2 см в год.а) А с какой скоростью расходится дно Байкала?б) Почему Байкал не образовался по всей линии разлома, как в длину, так и в глубину?в) На что опирается дно Байкала если под Байкалом работает конвекционная ячейка, которая постоянно расширяет разлом.г). Почему вода в Байкале не кипит, ведь под Байкалом должна находится магма с температурой около тысячи градусов? https://dzen.ru/a/XvD23FcU0yLDOwr5д) Согласно тектонической гипотезе о землетрясениях, если ширина Байкала составляет 50 км, то дно Байкала должно быть шириной более 50 км, а глубина Байкала должно равняться толщине земной коры и составлять около 40 км.9. Возможно, что глубоководные озера, моря и реки а также впадины в океанах, результат последовательных взрывов в трещине хребта с последующим провалом грунта.а) После образования озёр, ущелий и каньон берега должны сходится, а не расходится. https://clck.ru/34yUCP 10. Утверждение о том, что литосферные плиты сжимают Африку с востока и запада, благодаря чему Африка раскалывается на две части, противоречит элементарной логике. https://clck.ru/34yULA а) Если Восточно-Африканский хребет раскалывается более тридцати миллионов лет со скоростью 1см в год, тогда почему ширина трещины составляет 3 метра а не 30 км.Считается, что извержение вулкана происходит в результате движения плит и повышения давления магмы.В тоже время извержение вулкана сопровождается землетрясением.а) Движение магмы под давлением не может быть причиной образования сейсмических волн и землетрясений.б) Землетрясение – результат взрыва горючей смеси в вулканической камере.в) Почему извержение вулкана чаще всего сопровождается выбросом газа и пепла, а не лавы?Проявления вулканических землетрясений почти ничем не отличаются от тектонических землетрясений, 90% вулканов находится в сейсмически активных зонах.В Индонезии, взрыв горючей смеси уничтожил половину вулкана и вызвал землетрясения в нескольких городах, и таких фактов довольно много.Полагаю - землетрясение, это вулкан который извергается в сторону ядра Земли. https://clck.ru/34ySKG Возможно, что под земной корой находится только магма, а мантия образуется только в разломах и вулканических камерах.Высока вероятность того, что между земной корой и магмой находится газовый слой (пена), благодаря которому не перегревается земная кора и не остывает магма.Продолжение: Форум Академгородка Новосибирск. Наука. https://forum.academ.club/index.php?showtopic=1235578 Фopумы Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского.Моя страница ВКонтакте https://vk.com/id383138048 Если лошадь сдохла, слезь Вернуться к началу

Cumadin Гость RZN.info Сообщения: 67 Зарегистрирован: 01 сен 2015, 22:58 Откуда: Россия Re: Причина землетрясений - взрыв магматических газов Цитата Сообщение Cumadin » 31 июл 2023, 15:01

Сообщество Российских учёных.



В геологически активных зонах земли расположены глубинные разломы земной коры, в которые собирается вода.

http://www.crust.irk.ru/spp2/pages/maps.htm

В результате воздействия давления, температуры и времени происходит процесс дегазации воды.

https://clck.ru/34zziH https://clck.ru/34zxDz

В разломах величиной с озеро Байкал лёгкие газы собирается в верхней части разломов, а тяжелые газы в нижней.

https://clck.ru/LB8oZ https://clck.ru/34yQpG

И как только соотношение газа и кислорода в одной из частей вертикальных разломов приблизится - 1:10, происходит взрыв и волны от очага землетрясения разбегаются в разные стороны.

После взрыва от очага землетрясения расходятся разломы, в которые устремляется горючая смесь.

Начинается землетрясение с форшока, с небольшого взрыва, благодаря которому происходит перемешивание газа и кислорода. Форшоки также являются катализатором и предвестником основных сейсмических событий.

В разломах горючая смесь взрывается не вся, а только та часть, которая достигла нужной пропорции.

Продолжительность землетрясений и число подземных взрывов зависит, от количества горючей смеси в эпицентральной области.

Воспламенение горючей смеси происходит в результате сжатия горючей смеси, контакта магмы с горючей смесью или от электрического разряда.

Температура самовоспламенения газoв составляет около 500°С.

Представленную гипотезу можно легко проверить, если подо льдом взорвать петарду.

https://youtu.be/UDLobrro2Ao https://youtu.be/U7pNie2403A

1. В образовавшихся разломах возникает разрежение, благодаря чему разломы втягивают воздух а затем смыкаются.

2. После сейсмических событий разломы заполняются магмой, благодаря чему формируется один из типов складчатых гор.

3. Стенки разломов - высотой более километра, шириной несколько десятков км и длиной несколько сот км, из-за воздействия давления и температуры становятся прочнее.

4. Не исключено, что некоторые вертикальные разломы связаны между собой.

5. Возможно, что тектонические озера, каньоны и реки образовались из вертикальных разломов.

6. Полагаю, что в вертикальных и горизонтальных разломах под воздействием температуры, давления и времени образуются полезные ископаемые.

7. В недрах земли могут образовываться и другие горючие смеси.

8. Между магмой и земной корой на обратной стороне земной коры могут образовываться овраги, в которых в результате дегазации магмы собираются магматические газы.

https://www.ngpedia.ru/id659214p1.html

И как только соотношение газов приблизится - 1:10, происходит взрыв и волны от очага взрыва разбегаются в разные стороны.

После взрыва от очага сейсмических событий расходятся разломы, в которые устремляется горючая смесь. Причина землетрясений - взрыв водяных газов.Сообщество Российских учёных. https://vk.com/rosuch В геологически активных зонах земли расположены глубинные разломы земной коры, в которые собирается вода.В результате воздействия давления, температуры и времени происходит процесс дегазации воды.В разломах величиной с озеро Байкал лёгкие газы собирается в верхней части разломов, а тяжелые газы в нижней.И как только соотношение газа и кислорода в одной из частей вертикальных разломов приблизится - 1:10, происходит взрыв и волны от очага землетрясения разбегаются в разные стороны. https://clck.ru/34yUCP После взрыва от очага землетрясения расходятся разломы, в которые устремляется горючая смесь.Начинается землетрясение с форшока, с небольшого взрыва, благодаря которому происходит перемешивание газа и кислорода. Форшоки также являются катализатором и предвестником основных сейсмических событий. https://clck.ru/354QLE В разломах горючая смесь взрывается не вся, а только та часть, которая достигла нужной пропорции. https://clck.ru/34zziH Продолжительность землетрясений и число подземных взрывов зависит, от количества горючей смеси в эпицентральной области. https://clck.ru/34zxDz Воспламенение горючей смеси происходит в результате сжатия горючей смеси, контакта магмы с горючей смесью или от электрического разряда. https://clck.ru/34rZaz Температура самовоспламенения газoв составляет около 500°С.Представленную гипотезу можно легко проверить, если подо льдом взорвать петарду. https://youtu.be/zFdF6-qaPSA 1. В образовавшихся разломах возникает разрежение, благодаря чему разломы втягивают воздух а затем смыкаются.2. После сейсмических событий разломы заполняются магмой, благодаря чему формируется один из типов складчатых гор.3. Стенки разломов - высотой более километра, шириной несколько десятков км и длиной несколько сот км, из-за воздействия давления и температуры становятся прочнее. https://clck.ru/34pyLR 4. Не исключено, что некоторые вертикальные разломы связаны между собой.5. Возможно, что тектонические озера, каньоны и реки образовались из вертикальных разломов. https://bigenc.ru/c/tektonicheskie-oziora-f68d86 6. Полагаю, что в вертикальных и горизонтальных разломах под воздействием температуры, давления и времени образуются полезные ископаемые.7. В недрах земли могут образовываться и другие горючие смеси. https://clck.ru/359bi7 8. Между магмой и земной корой на обратной стороне земной коры могут образовываться овраги, в которых в результате дегазации магмы собираются магматические газы.И как только соотношение газов приблизится - 1:10, происходит взрыв и волны от очага взрыва разбегаются в разные стороны.После взрыва от очага сейсмических событий расходятся разломы, в которые устремляется горючая смесь. Если лошадь сдохла, слезь Вернуться к началу

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