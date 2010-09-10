Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 961
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 21:35

Нужны контакты магазина, который торгует электронными компонентами. Услугами, какой компании воспользоваться? Буду благодарна за комментарии и надеюсь, что вы поможете мне советами.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 961
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 22:47

Здравствуйте. Я вас понимаю, поиски вела не так давно и наткнулась на один сайт. Рекомендую внимательно прогуляться по страницам каталога, останется только выбрать и купить всё, что нужно. Регистрируетесь и оформляете свой заказ здесь вам его доставит выбранная транспортная компания. Хорошо, что я увидела ваше сообщение, всегда стараюсь отписываться и делиться проверенными и надёжными контактами для сотрудничества. Порадовали низкие цены, менеджер быстро обработал заказ и связался со мной для его подтверждения. Готова подождать доставку пару дней, но зато в посылке будет всё необходимое для работы.
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