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zevc Пользователь RZN.info Сообщения: 961 Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16 Подскажите Цитата Сообщение zevc » Вчера, 21:35 Нужны контакты магазина, который торгует электронными компонентами. Услугами, какой компании воспользоваться? Буду благодарна за комментарии и надеюсь, что вы поможете мне советами. Вернуться к началу

klonik Пользователь RZN.info Сообщения: 961 Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41 Re: Подскажите Цитата Сообщение klonik » Вчера, 22:47 Здравствуйте. Я вас понимаю, поиски вела не так давно и наткнулась на один сайт. Рекомендую внимательно прогуляться по страницам каталога, останется только выбрать и купить всё, что нужно. Регистрируетесь и оформляете свой заказ здесь вам его доставит выбранная транспортная компания. Хорошо, что я увидела ваше сообщение, всегда стараюсь отписываться и делиться проверенными и надёжными контактами для сотрудничества. Порадовали низкие цены, менеджер быстро обработал заказ и связался со мной для его подтверждения. Готова подождать доставку пару дней, но зато в посылке будет всё необходимое для работы. Вернуться к началу

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