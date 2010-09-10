Подскажите
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Подскажите
Нужны контакты магазина, который торгует электронными компонентами. Услугами, какой компании воспользоваться? Буду благодарна за комментарии и надеюсь, что вы поможете мне советами.
Re: Подскажите
Здравствуйте. Я вас понимаю, поиски вела не так давно и наткнулась на один сайт. Рекомендую внимательно прогуляться по страницам каталога, останется только выбрать и купить всё, что нужно. Регистрируетесь и оформляете свой заказ здесь вам его доставит выбранная транспортная компания. Хорошо, что я увидела ваше сообщение, всегда стараюсь отписываться и делиться проверенными и надёжными контактами для сотрудничества. Порадовали низкие цены, менеджер быстро обработал заказ и связался со мной для его подтверждения. Готова подождать доставку пару дней, но зато в посылке будет всё необходимое для работы.
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