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zevc Пользователь RZN.info Сообщения: 961 Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16 Подскажите Цитата Сообщение zevc » Вчера, 21:53 Привет. Хочу купить перегородку и огородить стеллаж с вещами и стиральной машинкой. Можете поделиться советами, в какую компанию обращаться с этой просьбой? Буду вам благодарна за любые рекомендации. Вернуться к началу

klonik Пользователь RZN.info Сообщения: 961 Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41 Re: Подскажите Цитата Сообщение klonik » Вчера, 23:04 Мне коллега по работе скинула ссылку, она заказывала зонирование детской комнаты, нужно было отделить её от гостиной. Я внимательно пробежалась по страницам каталога и нашла фото готовых работ, тут https://xn--e1addrcfqy.xn--p1ai/ у вас есть возможность с ними ознакомиться и сразу задать вопросы менеджеру, получить на них ответы. Не стесняйтесь консультироваться, чем быстрее вы получите ответы, тем быстрее ребята приедут и установят перегородки. Вообще, сама по себе идея зонирования очень крутая, я в августе буду заказывать зонирование рабочего кабинета, а точнее – небольшого уголка в квартире. Вернуться к началу

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