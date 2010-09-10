Дегустация вина и блюд
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Факты, советы, мнения.
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Дегустация вина и блюд
Есть тут кто-то с Минска? Могу вам посоветовать, куда сходить отдохнуть и попробовать удивительные блюда. Можно заказать сет-меню и дегустация вина доступна в этом заведении. Мы ходили с женой и окунулись в гастрономическое путешествие. Я лично получил море удовольствия, никогда ничего вкуснее не пробовал, а жена оценила вино красное сухое, которое сделано из лучшего сорта винограда.
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