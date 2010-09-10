Дегустация вина и блюд

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Anthonn
Гость RZN.info
Сообщения: 100
Зарегистрирован: 06 дек 2016, 00:04

Дегустация вина и блюд

Сообщение Anthonn » Сегодня, 14:46

Есть тут кто-то с Минска? Могу вам посоветовать, куда сходить отдохнуть и попробовать удивительные блюда. Можно заказать сет-меню и дегустация вина доступна в этом заведении. Мы ходили с женой и окунулись в гастрономическое путешествие. Я лично получил море удовольствия, никогда ничего вкуснее не пробовал, а жена оценила вино красное сухое, которое сделано из лучшего сорта винограда.
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