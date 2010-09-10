Подскажите
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Подскажите
Здравствуйте. Брат связался с плохой компанией и начал употреблять лёгкие наркотики, пока не стало слишком поздно, хочу отвезти его в клинику для лечения. Нужна ваша помощь, какое медицинское учреждение выбрать?
Re: Подскажите
Я знаю, что такое спасать близкого человека. Именно поэтому, не получилось остаться в стороне от вашего сообщения, решила помочь и проконсультировать. Для начала обязательно нужно внимательно прогуляться по страницам проверенного сайта. Вот здесь alkodoctor24.ru можно уже через несколько минут выбрать услугу и задать вопросы администратору. Благодаря грамотному медицинскому персоналу и хорошим врачам моя сестра больше не употребляет наркотики, постепенно возвращается к нормальной жизни и уже чувствует себя намного лучше.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей