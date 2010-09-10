Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 965
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 22:15

Здравствуйте. Брат связался с плохой компанией и начал употреблять лёгкие наркотики, пока не стало слишком поздно, хочу отвезти его в клинику для лечения. Нужна ваша помощь, какое медицинское учреждение выбрать?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 965
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 23:03

Я знаю, что такое спасать близкого человека. Именно поэтому, не получилось остаться в стороне от вашего сообщения, решила помочь и проконсультировать. Для начала обязательно нужно внимательно прогуляться по страницам проверенного сайта. Вот здесь alkodoctor24.ru можно уже через несколько минут выбрать услугу и задать вопросы администратору. Благодаря грамотному медицинскому персоналу и хорошим врачам моя сестра больше не употребляет наркотики, постепенно возвращается к нормальной жизни и уже чувствует себя намного лучше.
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