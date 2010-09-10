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klonik Пользователь RZN.info Сообщения: 965 Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41 Подскажите Цитата Сообщение klonik » Вчера, 22:15 Здравствуйте. Брат связался с плохой компанией и начал употреблять лёгкие наркотики, пока не стало слишком поздно, хочу отвезти его в клинику для лечения. Нужна ваша помощь, какое медицинское учреждение выбрать? Вернуться к началу

zevc Пользователь RZN.info Сообщения: 965 Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16 Re: Подскажите Цитата Сообщение zevc » Вчера, 23:03 Я знаю, что такое спасать близкого человека. Именно поэтому, не получилось остаться в стороне от вашего сообщения, решила помочь и проконсультировать. Для начала обязательно нужно внимательно прогуляться по страницам проверенного сайта. Вот здесь alkodoctor24.ru можно уже через несколько минут выбрать услугу и задать вопросы администратору. Благодаря грамотному медицинскому персоналу и хорошим врачам моя сестра больше не употребляет наркотики, постепенно возвращается к нормальной жизни и уже чувствует себя намного лучше. Вернуться к началу

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