Сообщение klonik » Вчера, 22:21

Привет. Сколько стоит построить дом из бруса? Друг посоветовал мне в интернете прогуляться по страницам разных компаний, чтобы прицениться. Можете поделиться рекомендациями? Как быть в такой ситуации?