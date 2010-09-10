Строительство дома

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 965
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Строительство дома

Сообщение klonik » Вчера, 22:21

Привет. Сколько стоит построить дом из бруса? Друг посоветовал мне в интернете прогуляться по страницам разных компаний, чтобы прицениться. Можете поделиться рекомендациями? Как быть в такой ситуации?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 965
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Строительство дома

Сообщение zevc » Вчера, 23:09

Да, могу скинуть вам для удобства ссылку, потому что прекрасно понимаю, как много времени может уйти на саму процедуру поиска в интернете. Я сама не так давно просматривала в интернете разные каталоги и нашла тут https://moskva.sdbgp.ru/catalog/doma_iz_brusa ответы на все свои вопросы. Не могла выбрать один из типовых проектов дома, но мне помог сотрудник компании, вместе определились. Цены у ребят самые низкие из всех, что я успела просмотреть. Именно поэтому, могу рекомендовать организацию для сотрудничества. Настоящие профессионалы своего дела, всегда готовы помочь тем, кто в этом нуждается.
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