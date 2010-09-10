Строительство дома
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Строительство дома
Привет. Сколько стоит построить дом из бруса? Друг посоветовал мне в интернете прогуляться по страницам разных компаний, чтобы прицениться. Можете поделиться рекомендациями? Как быть в такой ситуации?
Re: Строительство дома
Да, могу скинуть вам для удобства ссылку, потому что прекрасно понимаю, как много времени может уйти на саму процедуру поиска в интернете. Я сама не так давно просматривала в интернете разные каталоги и нашла тут https://moskva.sdbgp.ru/catalog/doma_iz_brusa ответы на все свои вопросы. Не могла выбрать один из типовых проектов дома, но мне помог сотрудник компании, вместе определились. Цены у ребят самые низкие из всех, что я успела просмотреть. Именно поэтому, могу рекомендовать организацию для сотрудничества. Настоящие профессионалы своего дела, всегда готовы помочь тем, кто в этом нуждается.
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