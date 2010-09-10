Сообщение klonik » Вчера, 22:27

Всем привет. Я никак не могу остановиться на одной компании, которая предлагает выбрать и купить стильную косуху из натуральной кожи в Москве. Хочу розового цвета купить куртку, сейчас он просто хит сезона.