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zevc Пользователь RZN.info Сообщения: 965 Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16 Re: Вибростол Цитата Сообщение zevc » Вчера, 23:29 Здравствуй! Я читала на сайте StomShop.pro, что средний срок службы вибростола варьируется в зависимости от производителя и условий эксплуатации, но он обычно составляет несколько лет. По поводу плотной паковочной массы - вибростолы способны эффективно работать с материалами разной плотности, но может потребоваться больше времени на уплотнение более плотных масс. Возможно, вам придется увеличить время вибрации, чтобы убедиться, что все воздушные пузырьки устранены. Вернуться к началу

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