Вибростол

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 965
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Вибростол

Сообщение klonik » Вчера, 22:49

Приветствую! Какие основные факторы, по вашему мнению, влияют на эффективность работы вибростола при уплотнении паковочной массы?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 965
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Вибростол

Сообщение zevc » Вчера, 23:29

Здравствуй! Я читала на сайте StomShop.pro, что средний срок службы вибростола варьируется в зависимости от производителя и условий эксплуатации, но он обычно составляет несколько лет. По поводу плотной паковочной массы - вибростолы способны эффективно работать с материалами разной плотности, но может потребоваться больше времени на уплотнение более плотных масс. Возможно, вам придется увеличить время вибрации, чтобы убедиться, что все воздушные пузырьки устранены.
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