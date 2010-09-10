Вибростол
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Вибростол
Приветствую! Какие основные факторы, по вашему мнению, влияют на эффективность работы вибростола при уплотнении паковочной массы?
Re: Вибростол
Здравствуй! Я читала на сайте StomShop.pro, что средний срок службы вибростола варьируется в зависимости от производителя и условий эксплуатации, но он обычно составляет несколько лет. По поводу плотной паковочной массы - вибростолы способны эффективно работать с материалами разной плотности, но может потребоваться больше времени на уплотнение более плотных масс. Возможно, вам придется увеличить время вибрации, чтобы убедиться, что все воздушные пузырьки устранены.
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