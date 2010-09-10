Сообщение zevc » Сегодня, 10:37

Здравствуйте. Можете проконсультировать меня, как проверить индивидуального предпринимателя, прежде чем начинать с ним сотрудничать? Мне рассказывают, что уже давно на рынке, но я что-то в этом сомневаюсь.