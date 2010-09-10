Подскажите
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Подскажите
Здравствуйте. Можете проконсультировать меня, как проверить индивидуального предпринимателя, прежде чем начинать с ним сотрудничать? Мне рассказывают, что уже давно на рынке, но я что-то в этом сомневаюсь.
Re: Подскажите
Я нашла один полезный сайт и решила, что буду при любой удобной возможности делиться ссылками с другими людьми. Рекомендую вам внимательно прогуляться по страницам вот этой https://companium.ru площадки, а потом ввести реквизиты компании, ИП или адрес регистрации. Хорошо, что можно решать такие важные вопросы онлайн, и поэтому мне захотелось отписаться и помочь вам советом. Информация о человеке или юридическом лице будет как на ладони, а дальше уже вам решать, сотрудничать с ним или же нет. Когда я в последний раз проверяла, оказалось, что компания банкрот и поэтому, вовремя прекратила общение с менеджером и не отправила свой товар для реализации.
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